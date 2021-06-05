День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.06.21 20:30
ИТОГИ: Отопительный сезон диктует, а праймериз подсказывает
Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская.
Сабантуй под снегом и новый температурный рекорд в Заполярье. Не успел закончиться отопительный сезон, как в городе началась подготовка к новому – почему нужно готовить сани летом расскажет Евгений Никора, глава администрации города Мурманска.
Вело-, мото-, электросамокатный сезон открыт в областном центре. В регионе подвели итоги праймериз, но победа досталась не всем - Артём Ермоленко расскажет о горечи поражения и оптимизме.
Комментарии
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Последние комментарии
Николай Петрович
31.05.21 20:26
Теперь будем ждать сообщений о травмировании пешеходов и пострадавших гонщиках на электросамокатах... Жизнь становится непредсказуемей и интересней.
Комментарий к новости:С 1 июня в Мурманске начнёт работу самый северный в России прокат электросамокатов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
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