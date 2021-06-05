ИТОГИ: Отопительный сезон диктует, а праймериз подсказывает

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская.

Сабантуй под снегом и новый температурный рекорд в Заполярье. Не успел закончиться отопительный сезон, как в городе началась подготовка к новому – почему нужно готовить сани летом расскажет Евгений Никора, глава администрации города Мурманска.

Вело-, мото-, электросамокатный сезон открыт в областном центре. В регионе подвели итоги праймериз, но победа досталась не всем - Артём Ермоленко расскажет о горечи поражения и оптимизме.