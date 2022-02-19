ИТОГИ: Пандемия отступает, ограничения отменяют, или Заполярье становится популярным среди туристов

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Насколько интересен туркам берег Баренцева моря? От вет на этот вопрос мы узнаем у местных туроператоров и экспертов центра поддержки экспорта Мурманской области. Мы пригласили в студию Елизавету Корякину и Павла Ершова.

Вы решили воспользоваться амнистией и оформить право собственности на свой гараж, затеяли дома перепланировку? Как выбрать кадастрового инженера и не ошибиться? Чёткие рекомендации нам даст заместитель руководителя управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Сегодня в студии мы будем чествовать операционных медсестер, которые 15 февраля сразу после Дня всех влюбленных отметили свой профессиональный праздник.

На уходящей неделе нам разрешили посещать торговые центры, а также места общепита без предъявления QR-кодов. В Заполярье достигнут высокий уровень коллективного иммунитета, что позволяет ослабить, введенные ранее ограничения. Но коды еще потребуются для посещения спортивных соревнований и культурных мероприятий. Как сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Сергеев, в регионе сохраняется тенденция к снижению темпов прироста заболеваемости COVID-19. Также уменьшилось количество заболевших среди детей. Тем не менее, нагрузка на медицинских работников по-прежнему велика. В усиленном режиме трудится первичное звено. Заполняемость коечного фонда достаточен, более четверти коек свободно.

Из китайского порта Тяньцзинь в столицу Заполярья по Северному морскому пути доставили уникальный технологический модуль для проекта «Арктик СПГ 2». Вес модуля почти 12 тонн. Уникальным оказался не только технологический модуль, но и поздний рейс по Северному морскому пути, который продлился 51 сутки. Сложность ледовой проводки была во многом обусловлена особенностями зимней навигации. Из-за крупных габаритов судна «AUDAX» ледовую проводку на самых сложных участках пути в Чукотском, Восточно-Сибирском и Карском морях компания «Атомфлот» осуществляла с помощью двух ледоколов для расширения канала. Доставленный в Мурманск модуль установят в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка на основание гравитационного типа для первой очереди проекта «Арктик СПГ 2». Успешный рейс подтверждает надежность логистической модели и возможность круглогодичной доставки сжиженного природного газа по Северному морскому пути в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Компания «Мурманэнергосбыт» приобрела новый мазутовоз. В первый день работы он совершил 4 рейса в ЗАТО Александровск, доставив порядка 100 тонн топлива в Гаджиево, Снежногорск и Полярный. Как правило, маршрут пролегает от эстакады, куда нефтепродукты доставляются по железной дороге от заводов-производителей, до мазутохранилищ в отдаленных населенных пунктах, запас которых нужно периодически пополнять. Например, заполнить резервуары с топливом на котельной в Лодейном энергетики пытаются до наступления непогоды, потому что дорога на Териберку перекрыта чаще других. Новая современная техника позволяет оперативно выполнять все поставленные задачи.

Самая обсуждаемая тема среди жителей посёлка Ёнский – новая угольная котельная. Казалось бы, в квартирах тепло и вода горячая идёт из кранов, однако, новый источник тепла люди не жалуют. В чём причина недовольства решили выяснить корреспонденты «Арктик-ТВ», расспросив жителей посёлка и энергетиков.

Всё чаще стали происходить случаи жестокого нападения собак на взрослых и детей. Это отмечается и в Мурманске, и в других российских городах. Иногда это заканчивается и смертельным исходом. Как власти реагируют на ситуацию, будут ли приняты меры по отлову бродячих животных на основании таких происшествий, выяснила Эллина Ким.

Более 700 литров бутилированной воды передали теплоэнергетики для маленьких пациентов Мурманской инфекционной больницы. Рост случаев заражения детей новым вирусом COVID – 19 повлек за собой увеличение числа пациентов в стационаре, которым требуется особый питьевой режим.

День операционной медсестры, традиционно отмечаемый 15 февраля, несколько теряется среди остальных дат, связанных с медициной. Однако важность этой профессии невозможно переоценить. В день праздника группе корреспондентов «Арктик-ТВ» удалось немного приоткрыть дверь оперблока и понаблюдать за нелёгким ремеслом главных помощников хирургов.

Мурманская область становится все популярней для отдыха. Сюда съезжаются не только гости из России, но и разных уголков мира. Неповторимая природа Кольского края, северное сияние привлекают многочисленных гостей. Но этим туризм не ограничивается. Мир фауны Заполярья также необычен, интересен и, чтобы познакомиться с ним, ехать далеко за пределы Мурманска не нужно.

Как часто вам попадались на глаза смешные видео и фотографии в интернете с енотами? Возможно, вы даже задумывались о том, чтобы завести такое животное у себя в квартире, однако, мало кто знает, что скрывается под этой забавной маской пушистика. В гостях у милых хищников побывала съемочная группа «Арктик-ТВ».

Мурманская команда КВН «Сверхразум» стала победителями Международного фестиваля «КиВиН» в Сочи. Ребята попали в Первую лигу Международного Союза весёлых и находчивых. Этот успех стал первым столь крупным для наших опытных юмористов. О своих достижениях и впечатлениях от игры они рассказали журналистам телеканала «Арктик-ТВ».