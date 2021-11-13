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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.11.21 20:30

ИТОГИ: «Пандемийных» каникул не будет, минирование аэропорта оказалось ложным, а вот Арктический гектар разбирают хорошо

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Сегодня узнаем, сколько воскресных школ действует на территории Мурманской области. Какие требования предъявляют к болельщикам при посещении спортивных стадионов.

А гостями студии станут директор хоккейного клуба «Мурман» Сергей Чернецкий и председатель общественной организации «Благо» Яна Петрова.

Глава региона в своём инстаграм выложил видео, которым огорчил многих школьников Заполярья и порадовал их родителей, ведь дополнительных каникул не будет. Нужно учиться и готовиться к экзаменам, отметил Андрей Чибис.

В Мурманскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Турчак. Целью его визита стал осмотр двух образовательных учреждений в Североморске и спорткомплекса в Коле.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Оленегорска. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2019 году глава Оленегорска, наделенный полномочиями принимать решения о выделении в найм жилых помещений фонда социального использования, решил необоснованно улучшить жилищные условия своего родственника. При этом, последний был обеспечен квартирой на территории муниципального образования и не мог претендовать на такую поддержку. Во время предварительного следствия в администрации города и Управление городского хозяйства Оленегорска проведены обыски, в результате которых изъяты документы, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела.

Памятник В.И. Ленину стоял в Мурманске за строительным забором несколько месяцев. Подрядчик всё это время приводил в порядок территорию сквера, устанавливал фонари и лавочки. Насколько изменилось общественное пространство, как его оценили жители Мурманска узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

На уходящей неделе из-за сообщения о минировании здания аэровокзала сотрудников предприятия и пассажиров пришлось эвакуировать. На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Они работали по плану, установленному согласно сложившейся ситуации. По данному факту проводится проверка. Рейс в Пулково, который должен был быть в момент эвакуации пассажиров, вылетел с задержкой на 40 минут. Пассажиров других ближайших рейсов разместили в здании администрации аэропорта. Им предоставили горячие напитки. Позже пресс-служба аэропорта сообщила, что угроза взрыва не подтвердилась.

Четыре тысячи заявок подано на получение гектара на территории Арктической зоны России с начала реализации программы. Около полутысячи участников уже получили землю в пользование, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока м Арктики (КРДВ). Наибольшее количество заявок поступило на участки в Мурманской области (2123), Архангельской области (758) и Ямало-Ненецком автономном округе (529). Жители северных регионов подтвердили интерес к приоритетному праву на гектар, они берут участки, чтобы улучшить жилищные условия или заниматься предпринимательством, отмечают в корпорации.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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