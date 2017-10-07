ИТОГИ: Под знаком 101-летия Мурманска, или Надежды комсомольцев 1967 года не оправдались

Это программа «Итоги». В студии Александра Ретунская с обзором самых заметных событий недели, которые обсуждали на кухнях, в коридорах власти и на форумах. Праздничное настроение и погожие денёчки – все политики города и области, похоже, собрались на празднование Дня города во Дворце имени С.М. Кирова, а самой обсуждаемой новостью недели стал момент извлечения капсулы с посланием жителям Мурманска 2017 года. Комсомольцы шестидесятых годов пошлого венка верили, что их потомки в двухтысячных годах будут красивы, благородны и счастливы... А теперь все дружно подойдём к зеркалу и проверим, сбылись ли мечты молодёжи СССР образца 1967 года.

Каким видели будущее Мурманска его жители 50 лет назад? «Пусть всегда ярко горит в ваших сердцах вечный огонь бессмертных ленинских идей, огонь революции, зажжённой в незабываемом 1917 году», - пожелали нам наши потомки 14 октября 1967 года. «Капсула времени», извлечённая 4 октября из закладки 50-летней давности в сквере около улицы Ленинградской возвращает нас в прошлое.

Обращение к потомкам заложили во время празднования полувекового юбилея Октябрьской социалистической революции. Чтобы достать цилиндр из полувековой закладки рабочим пришлось затратить два часа. Залитый комсомольцами бетон никак не хотел «отпускать» историческую реликвию.

Один из участников церемонии закладки «капсулы времени» с посланием жителям Мурманска 2017 года - Валентин Мантуров. Это потом политик и общественный деятель занимался дипломатической работой в Индии, представлял Союз в ООН, а начинал свою карьеру Валентин Иванович в Мурманске с должности первого секретаря городского комитета комсомола. Ветеран отлично помнит, каким в 1967 году они представляли будущее.

- Мы мечтали о том, чтобы молодые люди через 50 лет относились к своему городу с такой же отдачей, как и наши предыдущие поколения. Но мечта эта была не только в мыслях, мы её выразили в обращении к будущему поколению, и поместили его в капсулу, которую мы сегодня обнаружим, - рассказал Валентин Мантуров, первый секретарь Мурманского горкома комсомола в 1967 году.

Но обнаружить капсулу оказалось не так просто. Мемориальный камень рабочие сняли без проблем, но уже на первой плите, как броня закрывающей капсулу, рабочие застопорились. Одолеть преграду получилось только спустя время.

Но и дальше специалистов ждал сюрприз - ещё одно армированное покрытие, а за ним «подушка» из крепчайшего бетона. Вероятно, оставляя послание потомкам, комсомольцы не жалели материалов и сил, заложив вместе с капсулой многовековой запас прочности. Такой, что даже современные инструменты едва-едва справлялись с затвердевшей смесью. С каждым новым ударом отбойников, интрига только возрастала.

- Мы живём в другой стране, но живём в том же замечательном, нами любимом городе Мурманске, - говорит на торжественном митинге Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - В прошлом году мы заложили новую капсулу ещё на 50 лет, к 150-летнему юбилею. Я уверен, что основные слова надежды, доброты, пожелания счастья потомкам, практически совпадут с тем текстом, который мы прочитаем сегодня.

Интерес к происходящему подогревал и тот факт, что металлоискатель безошибочно указывал на объект внутри бетонного блока, что сужало место поиска. Впрочем, большинство зрителей так и не дождались торжественного момента, организаторы приняли решение раскрыть содержание послания.

- Наши работники будут продолжать поиск исторической капсулы, - скала Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - Все, кто хочет понаблюдать за этим процессом, оставайтесь. Но сейчас мы воспользуемся другой предусмотрительностью наших ветеранов из 60-х годов, потому что текст капсулы они сохранили в архивах.

Писавшие послание люди, были уверены, что коммунистический строй сохранится, а революционное преобразование мира будет окончательно завершено. Да так, что не придётся тратиться на оборону ради защиты от идеологически враждебного Запада. Жители 1967 года верили и в то, что современные люди научатся управлять климатом и разведут заполярные сады, раскроют все тайны природы и без труда смогут летать между планетами.

«Пусть всегда ярко горит в ваших сердцах вечный огонь бессмертных ленинских идей, огонь революции, зажжённой в незабываемом 1917 году», - пожелали нам наши потомки 14 октября 1967 года.

Спустя два часа с момента начала церемонии вскрытия капсулы рабочие всё же нашли и достали из бетонного саркофага. Металлический предмет за 50 лет, проведённых в затвердевшем растворе, не повредился. Уже известно, что документ, запаянный внутри, городские власти предадут на хранение в музей.

Танцы, песни, выступление учащихся Детской театральной школы и заслуженных артистов России – и все это в сопровождении оркестра. Праздничный концерт в честь 101-летия родного Мурманска собрал полный зал

Для любого человека дожить до такой даты – особое достижение, а вот для города - это совсем юный возраст. Однако свой 101-й год Мурманск, который пережил войну, был разрушен и восстановлен, ничем не уступает другим, даже напротив, опережает многие областные центры.

- Сегодня мы с вами празднуем 101-й день рождения Мурманска. В новое столетие город герой шагнул с уверенностью в завтрашнем дне, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Крупные инвестиционные проекты - основа экономики всей страны. Это глобальное строительство на берегу Кольского залива, масштабные планы по освоению крупных месторождений Крайнего Севера.

Место праздничного вечера выбрано не случайно. 4 октября 1916 года на невысоком холме около нынешнего ДК им. Кирова в день присвоения статуса города состоялась торжественная церемония закладки храма в честь покровителя мореплавателей. Мурманск стал последним городом, основанным при царской власти. Тогда он назывался Романов-на-Мурмане и только через полгода он получил привычное сегодня для многих имя.

- Были разные времена у города Мурманска: и разруха, и бомбёжки, и масштабные строительства, обновления, - напомнил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Но город все эти этапы прошёл благодаря самоотверженному труду всех горожан города Мурманска.

На праздничном концерте гостей порадовали яркими и красочными выступлениями артисты самодеятельных коллективов. Все песни были посвящены Мурманску, его жителям и памятным местам. На сцену артисты выходили целыми династиями потомственных мурманчан.

В любви к родному городу со сцены призналась и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она вспомнила детство, которое прошло в столице Заполярья.

- Мурманск - это особенное место на Земле. От всей души, дорогие мои, поздравляю вас с днём рождения города-героя Мурманска! – сказала в своём выступлении Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Но главная ценность и жемчужина города - его жители. Будь то совсем малыши или почётные пенсионеры, с гордостью мы называем себя «мурманчане».

В торжественной обстановке отметили и заслуги тех, кто внёс неоценимый вклад в развитие родного края. Знаком почётного гражданина Мурманска наградили заслуженного педагога МГТУ Владимира Караковского и председателя правления Союзов рыболовецких колхозов Михаила Рябчевского.

На день рождения Мурманска специальную машину с функцией вакуумной уборки подарил Мурманский морской торговый порт. Докеры успешно на протяжении многих лет сотрудничают с администрацией областного центра. Результаты их поддержки могут видеть все горожане. Традиция дарить подарки на День города уже прижилась в торговом порту. В 2015 году был отремонтирован сквер Портовиков у морского вокзала. На столетие Мурманска благоустроили территорию у памятника Анатолию Бредову. В этом году, который посвящен экологии в России, решили преподнести подарок, который заметно улучшит облик города.

- Мы приняли решение, чтобы усилить техническое оснащение Управления дорожного хозяйства города, - говорит Алексей Рыкованов, директор по развитию Мурманского морского торгового порта, - и подарили к 101-й годовщине города Мурманска универсальную вакуумную подметальную установку. Она реализована на безе шасси «КаМаз» с импортным навесным оборудованием.

Новенькая уборочная машина – мощный дорожный пылесос. В зимнее время этот автомобиль будет выполнять роль привычного всем трактора: отчищать проезжую часть и обочины от снега. А вот летом проявит себя во всей красе. Машина работает не только как дорожный пылесос, она может подрезать сорняки и траву на обочине. А задний отсек предназначен для сбора листвы и опорожнения мусорных урн.

В рамках праздничных мероприятий, посвящённых 101-летию Мурманска, Валдис Пельш презентовал в Мурманске свою документальную кинокартину «Полярное братство». Партнёром проекта выступил Мурманский морской торговый порт.

История боевого товарищества граждан двух стран, которых объединила Вторая мировая война, фильм голливудского уровня, показ которого с нетерпением ждут в Лос-Анджелесе. «Полярное братство» - это не только один из неизвестных эпизодов Великой Отечественной войны, но и компьютерная графика, не уступающая по качеству голливудским фильмам. Однако, главное в фильме, говорит его автор, известный телеведущий Валдис Пельш - рассказ о людях, которые помогали приблизить Победу в суровой войне.

- Это было событие для наших замечательных «летающих» дедушек, - говорит Валдис Пельш, телеведущий, автор и продюсер картины «Полярное братство». - Они нам оказали неоценимую услугу в создании фильма и до сих пор поддерживают нас. В их числе Тим Элкингтон, которому уже 97 лет, а мы с ним ведём переписку. Он активный пользователь социальных сетей. Совсем недавно он был приглашён британской королевой. Как мне кажется, этот фильм, он оставил в наших сердцах не только след, но и добавил к нашему кругу общения ещё дружбу с этими замечательными людьми.

В картине рассказывается история поставок на Север Советского Союза английских истребителей «Hurricane». Повествование разворачивается вокруг трёх английских лётчиков, которые с первыми конвоями прибыли в Мурманск, чтобы передать навыки пилотирования самолётов нашим пилотам. Они нашли среди советских асов верных боевых товарищей. Британские участники тех событий свои истории рассказывают сами, а вот воспоминания наших лётчиков в фильме удалось восстановить лишь по письмам и дневникам.

- К сожалению, никого из советских лётчиков сейчас нет в живых, - отмечает Елена Потанина, член клуба «Что? Где? Когда?», редактор и продюсер картины «Полярное братство». - Мы встречали очевидцев, которые были в сафоновском полку на три месяца позже событий, о которых мы рассказываем. К сожалению, свидетелей того времени с нашей стороны не осталось. Поэтому мы пригласили замечательного актёра Сергея Угрюмова, который озвучивает дневники и воспоминания этих лётчиков. Таким образом, мы постарались уравновесить воспоминания английской стороны и советской.

Так как большинство описываемых в кинокартине событий происходили в Мурманске, без столицы Заполярья в ленте не обошлось. Отдельные сцены снимались на причалах Мурманского морского торгового порта. Показ картины в Мурманске стал подарком предприятия ко дню рождения города.

- Для нас эта тема очень близка, потому что история Мурманского морского торгового порта в годы Великой Отечественной войны переплетается с героической историей Мурманска, - отметил в своём выступлении Сергей Руденко, заместитель генерального директора по экономике и финансам, финансовый директор ПАО «ММТП». - Мы вспоминаем и о том, что в годы войны 103 портовика погибли на своих трудовых постах, более 300 получили ранения. И, конечно, такой проект не прошёл мимо нашего внимания, поэтому мы решили устроить такой показ для широкой публики.

Билеты на единственный показ фильма в столице Заполярья можно было получить бесплатно прямо в кассах кинотеатра «Мурманск». Полковнику морской авиации Северного флота в отставке Борису Соловьёву о кинопремьере рассказал сын. В зал мужчина прибыл прямо со службы, как был - в форме. Торопился, как оказалось, не зря.

- Я скажу так, у меня эмоции были. Даже иногда и слёзы накатывались на глаза, - говорит Борис Соловьёв, полковник морской авиации Северного флота в отставке. - Впечатляет фильм. Хороший фильм.

Зал кинотеатра во время показа оказался забит до отказа. Особенно впечатлил зрителей уровень компьютерной графики, использованной в фильме и раскрашенные кадры исторической хроники.

Премьера в Мурманске - одна из первых демонстраций картины. 8 октября «Полярное братство» увидят в Лос-Анджелесе. На кинофестивале в Голливуде фильм получил награду как лучшая документальная лента. Тем же из мурманчан, кто на премьеру не попал, расстраиваться не стоит. По словам авторов, фильм в итоге окажется в Интернете в бесплатном доступе. Посмотреть его можно будет на личном канале Валдиса Пельша в «Ютубе».

В Мурманске в Первомайском округе появится стела первой женщине, удостоенной звания «Герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны» Зое Космодемьянской. О том, где её установят и, когда будет торжественное открытие, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Установить мемориальную доску Герою Советского союза Зое Космодемьянской в Мурманске изначально планировалось на стене ДК «Первомайский». Однако, нынешний облик здания, по мнению архитекторов, не соотносится с макетом памятного знака. Тогда было принято решение установить не памятную доску, а стелу. Место выбрано не случайно - это обновленный сквер на улице Зое Космодемьянской.

- 8 января 1955 года было принято решение одну из улиц города Мурманска назвать улицей Зои Космодемьянской. Прошло уже много времени, но по непонятным причинам имя первой женщины - Героя Великой Отечественной войны не было увековечено, - отметил Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, гость программы «Итоги». - Инициативная группа Совета депутатов выступила с инициативой по установке памятного знака в честь Зои Анатольевны Космодемьянской.

Над созданием памятного знака трудился мурманский скульптор Александр Арсентьев. Он является автором многих памятных объектов, среди которых скульптуры в Долине Славы, памятная доска Ивану Сивко и многие другие. Макет знака в честь Зои Космодемьянской тоже уже готов. На его воплощение уйдет примерно 2 месяца.

- Проект был разработан заранее, сейчас просто он адаптирован к этому скверу, - отмечает Александр Арсентьев, мурманский скульптор. - По времени я не знаю, сколько это заняло у меня, оно осеняет внезапно.

Главная особенность памятного знака в том, что он будет отлит из бронзы. Это дополнительный труд и расходы. Главная цель – сделать стелу качественно и красиво.

- Последние два года мы очень внимательно смотрим на памятные знаки, которые у нас есть в городе. Заменяем устаревшие мемориальные доски, потому что они уже не соответствуют тем требованиям, которые у нас есть, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Внимательно смотрим на их размещение, потому что доски, размещенные на жилых домах, требуют решения общего собрания, потому что это общедомовая собственность. Эта работа проводится очень осторожно, поэтому и решение по улице Зои Космодемьянской принимается в контексте этой работы.

Уже определена и предварительная дата открытия. Стела памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской появится в сквере 22 июня 2018 года – в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Нам песня строить и жить помогает! Екатерина Новикова, журналист «Арктик-ТВ» в канун Дня учителя встретилась со своим школьным педагогом музыки. Заслуженный учитель России Галина Павловна Попова за 30 лет научила нотной грамоте и хоровому пению уже несколько поколений гимназистов.

Если в официальной хронике скандалы уступили место поздравлениям, то интернет-сообщество нашло новые поводы для волнения и огульной критики региональной власти. Женщина на четвереньках в поликлинике, хлеб с плесенью и недоедающие дворняжки… Что из сообщений на форумах заслуживает внимания, а что является фейком, разберемся прямо сейчас.

Апатитские и кировские форумы взорвала фотография пациентки местной поликлиники, ползущей на четвереньках по ступенькам лестничной клетки в кабинет травматолога. Северянка при этом улыбается, а интернет-пользователи возмущаются. Многие узнали в модели на четвереньках местную знаменитость, за которой закрепилась слава любительницы спиртного. Некоторые пользователи современных коммуникаций уже придумали название этому снимку «Рожденная ползать». Вопрос, была ли она под шафе, позируя фотографам, или ситуация в поликлинике настолько патовая, что иначе как на четвереньках до врача не добраться?

По имеющейся у нас информации, в поликлинику женщина пришла в сопровождении мужчин, которые вполне могли её довести до нужного кабинета, а при желании и донести на руках, однако, намеренно устроили фотосессию, что, кстати, легко можно проверить с помощью видеокамер.

Проблема с подъёмом больных на верхние этажи сегодня действительно существует, однако носит временный характер, пояснил нам главврач больницы Юрий Ширяев: «В поликлинике меняют лифт», - сказал он.

Юрию Семеновичу не позавидуешь, так как после «Прямой линии» с президентом он только успевает отбиваться от нападок праздной публики. Однако, справедливости ради, надо сказать, что проблема с кабинетами травматологов носит системный характер. Корреспонденты «Арктик-ТВ» сделали для себя удивительное открытие - большинство поликлиник советского образца оборудованы с рентгенкабинетами и перевязочными на верхних этажах учреждений здравоохранения. Почему архитекторы и проектировщики того периода пытались поднять людей в гипсе непременно повыше, сегодня не понятно. Однако, ни один главврач теперь не может перенести кабинет травматолога на первый этаж без масштабной реконструкции здания.

Ещё одна сплетня из соцсетей, переросшая в скандал. Одна из мурманчанок разместила в открытом доступе снимок заплесневевшего хлеба, которым якобы кормили детей в школьной столовой. Активисты ОНФ быстро отреагировали на шумиху в интернете и взяли ситуацию на контроль, а следом и прокуратура начала проверку.

Пока идут разбирательства, Центр школьного питания поспешил успокоить родителей, пригласив журналистов и депутатов местного горсовета на экскурсию в цеха. Миф о невкусной еде разрушен.

В пятницу ветеринарам в очередной раз пришлось обратиться к гражданам с просьбой понять и простить. Из нашумевшего законопроекта изъят пункт о запрете кормления безнадзорных животных.

На уходящей неделе вооруженные силы пополнились новобранцами. В начале октября стартовал осенний призыв в российскую армию. 700 молодых людей из Мурманской области пополнят ряды вооруженных сил, при этом более 70% новобранцев останутся служить в подразделениях и частях Северного флота.

При этом сообщение о наличии сегодня уклонистов, как-то удивляет, так как престиж службы в армии сегодня настолько высок, что призывники выстраиваются в очередь, а после завершения срочной службы, мечтают продолжить её по контракту. Что ж, комсомольцы 60-ых были уверены, что мы будем жить при коммунизме, а может быть, когда-нибудь и будем?