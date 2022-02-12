ИТОГИ: Под знаком Олимпиады в Пекине и продолжающейся пандемии

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Под какой процент и кто может получить кредит в Фонде развития малого и среднего предпринимательства, сегодня нам расскажет директор фонда Андрей Дочкин. Причины кораблекрушения в Баренцевом море мы обсудим с Владимиром Тумановым, заместителем начальника центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области, а об изменениях в правилах обращения с оружием расскажет эксперт Росгвардии подполковник полиции Алексей Чернов.

Но сначала обо всём по порядку.

Ансамбль песни и пляски Северного флота поддержал российскую сборную на Олимпиаде в Пекине. Видеоролик с выступлением активно набирает популярность в социальных сетях. Творческий коллектив записал выступление на Приморской площади в Североморске. Военнослужащие пожелали спортсменам побед и исполнили патриотические песни «Герои спорта» и «Вперёд, Россия!».

Во взрослых поликлиниках Мурманска больничный лист можно закрыть дистанционно. В связи с массовой выпиской пациентов, переболевших ОРВИ и коронавирусом, поликлиникам региона требуется больше времени на оформление электронного листка нетрудоспособности. Для того, чтобы снизить число визитов в поликлинику, пациенты могут подать заявку на дистанционное закрытие больничного. На сайтах поликлиник Мурманска размещена информация о порядке подачи заявления. В ответ на заявку пациент получает электронное именное подтверждение своего обращения. По номеру больничного листа работодатель может отследить статус важного документа. Это сделано для того, чтобы избежать столпотворений в лечебных учреждениях.

Традиционную дезинфекцию общественного транспорта провели в Мурманске для того, чтобы предупредить дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции...

Следователи сообщили новые подробности ЧП, которое случилось с экипажем маломерного судна в Баренцевом море недалеко от Дальних Зеленцов. Катер потерял ход из-за поломки вала винта и налетел на скалы. Члены экипажа предпринимали всевозможные меры для предотвращения крушения: пытались набрать скорость, но двигатель не заводился, рыбакам удалось заякориться, но накатом волны оборвало трос… После нескольких ударов о прибрежные скалы четверым членам экипажа удалось выбраться на берег, однако, мужчина 1962 года рождения, оказался в воде в условиях, несовместимых с жизнью, в результате чего погиб. В море группа вышла для любительского лова морского ежа.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил вопросы газификации региона на совещании с вице-премьером Александром Новаком. Участие в встрече также приняли представители Минэнерго России и компаний ТЭК. По словам вице-премьера Александра Новака, сейчас рассматривается несколько вариантов поставок газа в Кольское Заполярье, в том числе строительство газопровода, а также регазификационного терминала с поставкой сжиженного природного газа. Андрей Чибис в свою очередь отметил, что такие меры дадут Мурманской области возможность не только существенно улучшить экологическую ситуацию, но и позволят нарастить промышленное производство, углубить переработку добываемого сырья.

В ближайшее время определят подрядчика для перевода домов Ленинского округа Мурманска на закрытую систему горячего водоснабжения. Его выберут по результатам электронного аукциона. В этом году установят более 130 индивидуальных тепловых пунктов в 107 домах в Ленинского округа. Сейчас все объекты разделены на четыре очереди. Подрядчику, который будет выбран, в течение восьми месяцев необходимо будет разработать проектную документацию и провести строительно-монтажные работы, об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова. Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 18 февраля. Победителя определят 24 февраля.

Гектар Арктики уже более полугода доступен мурманчанам. Причём с начала февраля получить северную землю могут и другие жители России. На ней можно реализовать свой бизнес или же построить дом...

В ЗАТО Александровск родителей первых новорождённых 2022 года поздравили представители администрации и библиотек городов муниципалитета. Первыми александровскими «тигрятами» стали две девочки из Снежногорска и два мальчика из Полярного и Гаджиево.

Не только профессиональные атлеты следят за новыми веяниями в спорте, военные моряки также активно приобщаются к заморским играм: на североморском стадионе ЦСКА прошёл первый тур чемпионата Северного флота по снежному регби.

В 1930-х годах практически всю планету захватила мода на аэростаты. В то время считалось, что дирижабли могут составить достойную конкуренцию самолётам. Однако их повышенная взрывоопасность и множество аварий заставили пересмотреть концепцию использования цеппелинов. Советская аэронавтика также не избежала катастроф – 84 года назад под Кировском разбился дирижабль СССР-В6 «Осоавиахим»...

Бывший моряк Генрих Боярович по велению души стал создателем необычного сада на берегу Кольского залива. Летом он наполняется скульптурами из дерева и камней, зимой его украшают фантазийные создания, выполненные из снега. К необычному месту у залива часто приезжают туристы, в этот раз посетителями стала съёмочная группа «Арктик-ТВ»…

Мощная вспышка на солнце вызвала небывалое северное сияние вечером 8 февраля. Мурманскому фотографу Артёму Ершову удалось снять его на камеру. Аврору Бореализ он «поймал» в районе 40-го км по автодороге Лотта. Видео снято без ускорения, в реальном времени. На нём видно, как сияние расплывалось по небу яркими красками. Географическое положение Мурманска даёт шансы увидеть это явление даже при минимальной солнечной и геомагнитной активности. Отметим, что сезон охоты на северное сияние обычно длится с августа по апрель. Посмотреть на него съезжаются туристы со всего света.

А северянин Максим Немченко сумел запечатлеть на камеру квадрокоптера лосей. Мурманчанин поделился роликом с подписчиками в Инстаграм. Лесных красавцев в естественной среде обитания удалось встретить в двухстах км от Мурманска. Лёгкий квадрокоптер, по словам автора видео, издавал звуки схожие с жужжанием пчелы и, скорее всего, не пугал сохатых, тем не менее, они могли почувствовать, что за ними наблюдают.