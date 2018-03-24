ИТОГИ: Подсчитали бюллетени - радовались, взрыв в доме и ДТП на трассе - печалились

Здравствуйте, время подводить итоги уходящей недели на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Александра Ретунская. Взрыв бытового газа на улице Свердлова в Мурманске и массовое ДТП в районе Заполярного унесли жизни четырех человек, в том числе 5-летнего ребёнка. Трагические события смазали радость от итогов выборов Президента РФ, тем не менее, жизнь продолжается, в субботу стартует Полярная Олимпиада. Обо всём по порядку.

Мурманская область вошла в число пяти регионов, где президентские выборы были проведены честно. Кроме Мурманской области, честными также признаны Ненецкий АО, Якутия, Коми и Томская область. Условный «индекс вбросов» в этой пятёрке равен нулю. Можем гордиться своей политической культурой и сознательностью. А по явке среди федеральных образований СЗФО Мурманская область оказалась на втором месте.

Как не странно в рейтинговом голосовании по проекту «Комфортную городская среда» 18 марта принимали участие далеко не все избиратели. Зато все активно принимали участие в конкурсе селфи во время голосования, ещё бы, на кону 10-й айфон. Назвать победителя организаторы массовой халявы обещали после 24 марта.

В конкурсе «Фото на выборах» приняли участие почти полторы тысячи мурманчан. Чтобы любители селфи не ушли с избирательных участков разочарованными, на избирательных участках обустроили специальные зоны, где поклонники социальных сетей могли сделать несколько запоминающихся кадров на память, а заодно принять участие в конкурсе «Фото на выборах».

Вторник стал чёрным днём для многих северян. В этот день произошла крупная авария с участием 10 автомобилей на федеральной трассе Р-21 «Кола». 6 человек пострадали - погибла 5 летная девочка. Маша Савинцева скончалась в больнице. По предварительным данным ребёнок не был пристёгнут. Малышку довезли до реанимации, но спасти её жизнь не удалось. Её мама находится в хирургии с переломами. Семья Савинцевых должна была принять участие в спектакле в рамках городского благотворительного фестиваля «Детская лепта».

В тот же день Мурманск вздрогнул от взрыва в жилом доме. Это не первый случай, когда хрущёвки разлетаются как карточные домики из за неосторожного обращения с бытовым газом. На этот раз выяснилось, что взрыв был запланированным. Виновного назвали.

Самое важное теперь, сделать правильные выводы. Возможно ли предотвратить подобные трагедии впредь? Оборудовать многоквартирные дома датчиками оповещения и автоматическими приборами отключения газа в случае превышения допустимых показателей по газу в воздухе. Ещё один вопрос, который волнует горожан, что будет с разрушенным домом, можно ли его восстановить.

Для обследования, разрушенного от взрыва бытового газа дома на улице Свердлова в Мурманске, приехали специалисты МЧС из Петербурга. Дефекты будут искать с помощью специальных аппаратов оснащённых сейсмодатчиками. После чего эксперты оценят состояние конструкций здания и дадут рекомендации по его восстановлению.

От взрыва, который прогремел в доме номер 6 на улице Свердлова в Мурманске, пострадал один из трёх подъездов. Семьи, чьи квартиры не затронула ударная волна, почти сразу вернулись к нормальной жизни, расселять собственников никто не стал, но это вовсе не значит, что людям грозит опасность. Повреждённые конструкции специалисты демонтировали, провели первичное обследование и сделали предварительные выводы.

- Визуально мы видим, что критических разрушений нет, поэтому проживание данных граждан безопасно, - считает Денис Канцель, инженер ФГБУ «Испытательная пожарная лаборатория по городу Санкт-Петербургу». - На основании уже измерений программно-аппаратного комплекса будет понятно, где и в каких местах подверглись разрушению несущие конструкции данного здания.

Трещины в стенах и деформации ищут приехавшие из Санкт- Петербурга эксперты. При этом используется новейшая разработка - комплекс «Стрела-П».

На этаже устанавливается несколько сейсмодатчиков, после чего один из специалистов бросает на бетонный пол специальный мешок, создавая колебания, а специальная программа обрабатывает полученные данные.

На исследование здания уйдёт около трёх дней, после чего сотрудники МЧС дадут свою оценку, есть ли в конструкции скрытые дефекты, как они влияют на устойчивость строения и можно ли восстановить дом, чтобы снова заселить жителей.

Для того, чтобы поддержать пострадавших от взрыва по улице Свердлова открыт благотворительный сбор. У людей случилась беда, они за мгновение лишились не только жилья, но и всего имущества. Чтобы как-то поддержать пострадавших, мурманская благотворительная организация «Радуга» организовала пункт сбора помощи. Одежду, постельные принадлежности, бытовую химию и другие вещи, продукты питания можно принести по адресу: г.Мурманск, переулок Халатина, 19. Время работы - с 11.00 до 19.00.

Редакция «Арктик-ТВ» будет размещать сведения о собранной и необходимой помощи в эфире телеканала. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8-953-756-21-21 и 8-921-030-14-26.

Тем временем в соцсетях появилась информация о том, что мародёры пытаются растащить из разрушенного дома уцелевшее имущество. С утра жильцы первого подъезда дома № 6/1 по ул. Свердлова стали выносить уцелевшие вещи, мебель из своих квартир. К сожалению, некоторые прохожие пытались украсть уже вынесенные для перевозки вещи. Поэтому жильцам вновь пришлось прибегнуть к помощи волонтеров и просить их присматривать за вещами, пока они заняты сбором необходимого для жизни в своих квартирах.

На этой неделе глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретился с первым заместителем председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России, руководителем аппарата Совета муфтиев Рушаном Хазратом Аббясовым.

На встрече делегаты подняли вопросы взаимодействия в области культуры, образования, нравственного воспитания детей и молодёжи. Стороны обсудили совместную работу в осуществлении культурно-просветительских проектов. Как отметили муфтии, мусульмане уважают закон и обычаи того места, где пребывают.

В свою очередь Андрей Сысоев отметил важность этой встречи и заявил, что с каждым годом поток мусульман, в том числе и в Мурманск, увеличивается, и для руководства города важно решить, как помочь приезжим в вопросах трудоустройства и обустройства жизни.

- Со дня основания Мурманск был многонациональным городом. Мы всегда относились друг к другу с большим уважением, всегда жили вместе, - отметил в приветственном слове Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Вместе решали проблемы и никогда не спрашивали, у кого какая национальность, кто и какую религию исповедует. И в этом не только комфортность нашей жизни. Я скажу так, мы никогда бы не справились с таким тяжёлым климатом, с такими арктическими условиями, в которых мы живём, если бы мы делили друг друга на национальности, на конфессии.

В начале уходящей недели Мурманск вновь посетили специалисты из Норвегии. На этот раз наши соседи решили поделиться опытом эвакуации после аварии или поломки большегрузного и городского транспорта. Огромный красный эвакуатор может поднять на свою платформу машину весом восемь тонн. Для сравнения, отечественная легковушка едва дотягивает до тысячи трёхсот килограмм. Так что вытянуть автобус из снежного плена для такой техники – не проблема.

В Скандинавии уже много лет работает компания «Викинг», которая оказывает услуги автомобилям, которые сломались на трассе, попали в аварию и нуждаются в эвакуации.

- Преимущество этого эвакуатора заключается в том, что он универсален . Его можно использовать и для эвакуации легковых автомобилей, и большегрузных автомобилей, - пояснил Ян Петер Ульсен, директор компании «Viking Øst-Finnmark».

Знатоки своего дела – пассажирские перевозчики – нередко сталкиваются с поломками в пути. Отбуксировать многотонную технику до сервиса крайне трудно, чаще всего приходится справляться своими силам, что не всегда безопасно. Наглядный тому пример, поломка автобуса на трассе Мурманск-Териберка.

- Это профессиональная техника, она предназначена не только для сложных подъёмов. Очень простой пример, на трёхосном автобусе сломалось сцепление на трассе в Териберку, автобус стал нетранспортабельным, - рассказывает Артур Филипченко, представитель группы компаний «Экипаж АКС». – Если тащить обычным грузовиком такую технику, то можно повредить и сам автобус, и наломать дров на дороге. Безопасно это не получится в любом случае. Вот на этой технике это возможно.

Директор фирмы, которая занимается грузовыми и сложными эвакуациями в Норвегии, рассказал и наглядно продемонстрировал возможности машины, которая приехала в Мурманск только для демонстрации. Однако опыт, полученный во время визита скандинавских специалистов, перевозчики надеются перенять и со временем, объединив усилия, приобрести профессиональную технику и для Мурманской области.

В субботу в Мурманске стартовал Праздник Севера, который приурочен к 80-летию региона. В этом году в лыжном марафоне готовы принять участие четыре сотни спортсменов. На старт гонки уже записалось около тысячи лыжников.

Праздник Севера - одно из самых знаменательных событий в спортивной жизни Мурманска. Напомним, традиции заполярной олимпиады были заложены ещё в 30-е годы прошлого столетия. Из года в год она собирает вместе любителей зимних видов спорта не только из городов и районов нашей области, но и других регионов России, а также спортсменов ближнего и дальнего зарубежья.

- На сегодняшний день заявились десять стран. Это, безусловно, Россия, Беларусь, это страны Балтики: Эстония, Латвия, это страны Баренц-региона: Финляндия, Швеция, Норвегия, есть участники из Австралии, есть даже один участник из США, - рассказала журналистам на пресс-конференции Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

В программе праздника состоятся соревнования по различным видам спорта, состязания по лыжным гонкам, конькобежному, горнолыжному и парусному спорту, биатлону, хоккею с мячом и мини-футболу на снегу. Помимо этого для воспитанников общеобразовательных учреждений и спортивных школ города состоится 58-й Праздник Севера учащихся.

Ещё одним ярким и запоминающимся событием станет лыжный марафон в Мурманске. Его программа постоянно расширяется. На протяжении 5 лет соревнование входит в число лучших кубковых забегов России. С 2017 года старт лыжне даётся дважды: в первый день спортсмены проходят дистанцию свободным стилем, а во второй - классическим.

- Это новая традиция, которую мы намерены в дальнейшем развивать, приумножать, - говорит Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. - Я думаю, что через несколько лет марафон классическим стилем будет таким же популярный, как сейчас марафон свободным стилем.

Организаторы приглашают всех желающих 24 марта в 20.00 на площадь Пять Углов принять участие в открытии 84 международного традиционного Праздника Севера и 58 Праздника Севера учащихся.

- Традиционно состоится поднятие флага Праздника Севера, зажжение огня. На церемонии открытия будут присутствовать почётные гости, председатели оргкомитета Праздника Севера, глава региона Марина Васильевна Ковтун, члены оргкомитета, которые трудились над организацией и проведением Праздника Севера, - рассказала Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

А 1 апреля после завершения второго дня лыжного марафона, подведения итогов и награждения победителей забега, на территории спорткомплекса «Долина Уюта» состоится торжественная церемония закрытия.

Сегодня гость программы «Итоги» Екатерина Машковская, участница Параолимпийских игр.

290 голов в ворота соперников и лишь 36 пропущенных мячей. Команда «Мурман» стала чемпионом высшей лиги по хоккею с мячом. Этот сезон для наших хоккеистов более чем успешный и это повод снова задуматься о переходе на ступеньку выше - в суперлигу.

Победа команды «Мурман» в высшей лиге по хоккею с мячом могла удивить только самого далекого от спорта жителя региона. Сборная без особых усилий на протяжении всего сезона громила соперников. Без проигрышей добравшись до финального матча, где наши спортсмены, к удивлению болельщиков, уступили гостям со счётом 5:4.

Прекрасные спортивные результаты в очередной раз заставляют руководство клуба задуматься о переходе на ступеньку выше в суперлигу, но для этого одного желания спортсменов явно недостаточно.

- Главный вопрос - финансирование, развитие спортивной инфраструктуры, - говорит Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. - На сегодняшний день клуб не имеет собственной спортивной базы, они тренируются на арендованных спортивных объектах, которые нуждаются в модернизации.

Сейчас содержание команды обходится в 50 миллионов рублей в год. Половина этих средств - деньги из областного бюджета, оставшуюся часть даёт город и спонсоры. Этого хватает, чтобы платить хоккеистам зарплату, ездить на соревнования и сборы.

- Мы, к сожалению или счастью, переросли уровень, в котором находимся и в котором в очередной раз доказали, что мы лучшие, - говорит Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». – Ребятам нужно двигаться вперед. Я постараюсь сделать всё зависящее о меня, чтобы в будущем году команда играла в суперлиге, чтобы наши болельщики на нашем стадионе могли видеть такие команды как «Енисей», «Хабаровск», «Кузбасс» и прочие хорошие команды суперлиги.

Пока же зрители на трибунах, если вообще приходят посмотреть на баталии, большую часть времени откровенно скучают. Дело в том, что против опытного «Мурмана» чаще играют юниоры, неспособные дать нормальный отпор профессионалам. 19 и даже больше безответных шайб в ворота соперников за игру – норма для наших хоккеистов. От такой предсказуемости больше фанатов у клуба явно не становится. Это касается и состава группы болельщиков, которым приходится поддерживать пусть и хороших, но легионеров, приехавших к нам из других регионов.

- Перемены в составе для спорта норма: кто-то ушёл, кто-то пришёл, - комментирует ситуацию Сергей Чернецкий, главный тренер ХК «Мурман».

Это не значит, что в Мурманске нет своих хоккеистов, способных успешно играть на необходимом для лиги уровне. Молодых ребят готовят в нескольких спортивных школах, самые талантливые из них со временем смогут присоединиться к клубу. Но есть и ещё один источник кадров - это энтузиасты и любители, способные удивить.

- Хоккей с мячом - это чисто мурманский вид спорта, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - На этой неделе мы награждали победителей городского чемпионата. Оказалось, что в городе много команд и это серьёзный боевой чемпионат. Хорошо ребята играют, это серьёзная база для высшего класса команд.

Но как бы хорошо или, напротив, плохо не выступал «Мурман», просто наблюдать за игрой никто кроме преданных фанатов уже не хочет. Чтобы быть успешными, с точки зрения зрительских симпатий, бенди должно развиваться по пути хоккея с шайбой, из которого уже сделали развлекательное шоу. Организаторы наших матчей тоже пытаются вводить некоторые привлекательные для зрителей элементы во время игр, например, полевую кухню и розыгрыши призов. Но для развития хоккея этого пока недостаточно.

На Северном флоте успешно испытали, найденное на Новой Земле первое российское зенитное орудие - пушку образца 1914/15 годов конструкции Тарновского-Лендера.

Зенитное орудие, изготовленное на московском заводе имени Калинина, было обнаружено военными в прошлом году во время проведения учений на архипелаге Новая Земля в районе магнитной обсерватории Маточкин Шар. Реставрацией занимались уже в Североморске куда доставили находку. Восстановить орудие удалось до боевого состояния, так что специалисты службы ракетно-артиллерийского вооружения допустили пушку к испытательной стрельбе. В соответствии с приказом командующего Северным флотом были подготовлены специальные салютные выстрелы.

Ведущие «Орла и решки» приехали в Мурманскую область, соответствующие геолокации разместили в своем аккаунте в «Instagram» ведущая популярного Трэвел-шоу Мария Иваков. Получается, что северяне голосовали на сайте компании в надежде заманить к себе съёмочную группу Трэвел-шоу не зря.

Как долго съемочная команда канала «Пятница» пробудет в нашем регионе, какие именно места посетит в Заполярье, нам пока не известно, но у жителей региона есть шанс попасть в объектив.