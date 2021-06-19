ИТОГИ: Подвели черту под 2020 годом - глава региона сумел подключить область к федеральным проектам

Вы смотрите программу «Итоги», в которой мы расскажем о самых заметных событиях минувшей недели. В студии – Артём Кузмин. Здравствуйте!

На минувшей неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис отчитался перед депутатами областной Думы о работе правительства в 2020 году, а также озвучил планы на будущее. Туризм, медицина, социальные проекты – это далеко не весь перечень тем, о которых говорил губернатор.

Теперь в Мурманской области общественный транспорт может быть заполнен лишь на 2/3. Данные условия установлены согласно постановлению регионального правительства.

В Мурмашах продолжается строительство детского сада на улице Причальной. Работы идут чётко в срок - объёмы выполнены на 82%. А уже на следующей неделе благодаря оперативной работе специалистов Мурманскводоканала будет подключено водоснабжение на этом социальном объекте.

Совсем скоро жители столицы Арктики смогут насладиться новыми видовыми площадками. Концепция уже разработана, впереди – встреча с архитекторами проекта.

Представители администрации Мурманской области провели обход ремонтируемых дорог в Мурманске и Коле, значительных нарушений пока не выявлено.

На минувшей неделе, Мурманскую область посетил руководитель Федерального агентства по рыболовству. Вместе с губернатором Мурманской области он посетил рыбный порт и пообщался с местными рыбопромышленниками.

Названы победители конкурса Фонда президентских грантов – поддержку получат 14 проектов из Мурманской области, 7 из них направлены на поддержку в сфере культуры.

В минувшие выходные, в Мурманском морском торговом порту отмечали День России. В главный праздник страны сотрудники градообразующего предприятия пригласили Молодёжку ОНФ и провели большой концерт.

Три музея Мурманской области признаны лучшими по результатам независимой оценки качества оказания услуг, проведенной в 2020 году. Победителями признаны Мурманский областной художественный музей, Городской историко-краеведческий музей Полярного и Мончегорский музей цветного камня имени Дава.

В Мурманской области стали известны первые результаты ЕГЭ. ЖИВОЕ: В Мурманской области, как и в целом в России, по сравнению с прошлым годом заметно улучшились результаты по географии и литературе. Об этом сообщает региональное Министерство образования и науки.

Оплачивать квитанции за ЖКХ без комиссии стало возможным благодаря сотрудничеству Почта банка и Мурманскводоканала. Более того, сделать это можно удобным способом - через мобильное приложение или банкомат, а не только в отделениях банка…