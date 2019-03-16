День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.19 20:30
ИТОГИ: Пока «моржи» соревнуются на Семёновском озере, порноактриса готовится в губернаторы Мурманской области
Здравствуйте, время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.
Кто хочет стать губернатором Мурманской области? Как чувствуют себя моряки застрявшие в Кабо-Верде? О чём судачат в социальных сетях и говорят на оперативном совещании в областном правительстве. Во время данной программы мы нарисуем вместе информационную картину этой недели. Элина Ким, журналист «Арктик-ТВ», станет нашим проводником на просторах Интеренета, а наши народные эксперты Елена и Иван Фурса расскажут, каково это узнать, что у твоего ребёнка синдром Дауна только в роддоме… И так, обо всем по порядку.
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Последние комментарии
Zviygincew
16.03.19 19:41
Могу отметить, что накат на Грудинина на этой неделе очень мощный - от многочисленных федеральных СМИ и до региональных докатилось. Я за него не голосовал и голосовать не буду, но он был одной из реал
Секатор
16.03.19 17:13
Самая отстойная профессия - журналистика. Ни одно уважающее издание о ш***е Берковой не напишет. Ознакамливайтесь. Опубликуете, или нет, мне по ...... * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Бывшая порноактриса планирует стать губернатором Мурманской области
Екатерина Немчекно, водитель-ветеран наземного ГЭТа; прима, ас, за штурвалом электролайнера.
16.03.19 11:57
Здравствуйте, мои дорогие и всегда желанные пассажиры цивилизованного ОТ города-героя Мурманска. Снова я и мои коллеги по работе и общей борьбе за пассажиров с Вами. Опять я и мои товарища возвращаем
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