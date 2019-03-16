ИТОГИ: Пока «моржи» соревнуются на Семёновском озере, порноактриса готовится в губернаторы Мурманской области

Здравствуйте, время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Кто хочет стать губернатором Мурманской области? Как чувствуют себя моряки застрявшие в Кабо-Верде? О чём судачат в социальных сетях и говорят на оперативном совещании в областном правительстве. Во время данной программы мы нарисуем вместе информационную картину этой недели. Элина Ким, журналист «Арктик-ТВ», станет нашим проводником на просторах Интеренета, а наши народные эксперты Елена и Иван Фурса расскажут, каково это узнать, что у твоего ребёнка синдром Дауна только в роддоме… И так, обо всем по порядку.