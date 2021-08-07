ИТОГИ: Пока Мурманск готовится к новому отопительному сезону, Фёдор Конюхов провёл две недели на Северном полюсе, а потом открыл свою выставку в областном центре

Если странствия, то дальние, если планы, то грандиозные! Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская.

В бюджете Мурманской области увеличивается доходная и расходная части. Поправки в главный финансовый документ региона приняли на этой неделе депутаты Мурманской областной думы во время внеочередного заседания.

Также мы попросили генерального директора АО «Мурманэнергосбыт» Аллу Истомину прокомментировать ход подготовки к новому отопительному сезону, который традиционно ведётся летом.

Впервые в Мурманск прибыл новый большой кормовой морозильный траулер «Баренцево море». Это современное судно построено в Выборге, как говорится, по последнему слову техники. И в заполярный порт он доставил свой первый улов.

Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов вернулся в Мурманск после своей экспедиции на Северный полюс. Две недели он провели исследования на дрейфующей льдине.

В Мурманске открылась выставка картин известного путешественника Фёдора Конюхова. В экспозиции - произведения, написанные Конюховым в разные годы его жизни в разных уголках света.

Согласно акции «Дни зелёных действий» на берегу реки Ура состоялась масштабная уборка пляжа и его окрестностей силами неравнодушных граждан. С деловым визитом эковолонтёров посетил и бывший министр экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

Блогер Семён Воробьев добрался из Архангельска в Мурманск на каяке. Своё путешествие молодой человек снимал на видео и по его завершении создал фильм.

В Лапландском заповеднике волонтёры «Норникеля» обустраивают новую эко-тропу общей протяженностью 14 км. Деревянный настил поможет сохранить природу нетронутой, но доступной для туристов. Также активисты занимаются разметкой маршрутов и строительством объектов для гостей заповедника.

Мурманская областная научная библиотека представила новую выставку, приуроченную к 80-летию образования Карельского фронта. На ней собраны периодика, фотографии и исторические собрания военной поры.