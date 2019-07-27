ИТОГИ: Политическая колода стала тоньше, или Кто живёт на коммунальном дне города-героя

Здравствуйте! Время итогов на «Арктик-ТВ». В студия - Александра Ретунская.

Число желающих принять участие в выборах губернатора Мурманской области сократилось с 15-ти до 6-ти. На 24 июля в облизбирком сумели сдать подписи меньше половины претендентов. В списке на 24 июля значатся: врио губернатора Андрей Чибис, Виталий Измайлов, Александр Тупикин, Михаил Антропов, Максим Белов, Василий Буров. Таким образом, пока на дистанции присутствуют представители четырёх парламентских партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия»и выдвиженцы от не парламентских – «Гражданская платформа» и «Партия пенсионеров за справедливость». Самовыдвиженцы муниципальный фильтр не прошли. Не предоставили необходимый пакет документов директор рыбокомбината Михаил Зуб и бизнесмен Сергей Габриелян, у которых есть опыт участия в избирательных гонках. Сошли с дистанции и два иногородних кандидата.

К этому моменту официально зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы только Виталий Измайлов. Остальные политики в статусе кандидатов в кандидаты. Теоретически ещё кто-то может сойти с дистанции до единого дня голосования.

Так же на этой неделе желающие побороться за кресло главы региона представили свои списки кандидатов в Совет Федерации. Интерес общественности вызвали несколько фамилий, например, врио губернатора позвал в свою команду директора Мурманского Нахимовского училища Алексея Максимчука, а коммунист Михаил Антропов заключил политический союз с бывшим губернатор Мурманской области Юрием Евдокимовым. Именно его он хочет видеть членом Совета Федерации от Мурманской области в случае своего избрания. Такая сильная фигура может повлиять на результаты выборов. У многих жителей региона Юрий Алексеевич ещё в памяти и почёте…