ИТОГИ: Полпред и кандидат в президенты РФ посетили наш регион, или Нужен ли России новый военный морской флот

В Баренцевом море проходят учения военных моряков, а дома и в коллективах на берегу чествуют мужчин в честь 23 февраля. Мурманскую область проинспектировал полпред Президента РФ по СЗФО Александр Беглов. В Заполярье потянулись кандидаты в президенты, а губернатор Марина Ковтун выкроила время на подлёдный лов.

В своём профиле в социальной сети «Инстаграмм» губернатор опубликовала видео с рыбалки на одном из озер, расположенных в Мурманской области. По славам главы региона, она впервые в этом сезоне вместе с мужем ловит рыбу на озере в заполярной тундре. А вот фотографий улова подписчики Марины Ковтун так и не дождались, но знатоки в комментариях предположили, что голец в этих местах точно водиться. Губернатор так же отметила, что погода на севере очень переменчива, но, несмотря на это, отдохнуть на предстоящую рабочую неделю удалось.

Погода действительно переменчива. Синоптики обещают нам морозы. Похолодать должно не только в Заполярье, но и в Санкт-Петербурге, в СЗФО объявлен оранжевый уровень опасности, в столице нашей родины столбик термометра опустился только до отметки минус 25, а московское МЧС уже разослало экстренное предупреждение во все организации и предприятия.

Возможны аварии на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города, что может привести к нарушению жизнедеятельности населения и прекращению работы промышленных предприятий.

Надо ли говорить, что Крайний север в таком случае находится в зоне повышенного риска. Тем не менее, есть на карте нашего края населенные пункты, где трубы рвёт чаще, чем у соседей. Например, ЗАТО Заозёрск. Ещё год назад вину за ЧП на коммунальных объёктах можно было переложить на Министерство оборон, которой принадлежала котельная и сети, а в этом отопительном сезоне это уже вотчина муниципалитета.

В понедельник городские власти Заозёрска едва не разморозили ЗАТО. Из-за аварии на теплосети в большинстве домов муниципалитета не было тёплой воды и отопления. По словам жителей гарнизона, чтобы в домах не лопнули батареи, им пришлось отапливать комнаты электрообогревателями, ходить по дому в верхней одежде. Комфортной такую ситуацию вряд ли назовешь. Это уже не первое крупное ЧП связанное с инженерными сетями в городе подводников, такие происшествия были и осенью прошлого года. До конца не ясна ситуация с запасом мазута на городской котельной, ещё недавно топлива в цистернах едва хватало для того, чтобы продержаться пять дней. За ситуацией в Заозёрске пристально следит правительство региона. Губернатор неоднократно выражала своё недовольство работой местной администрации, а горсовет ЗАТО на одном из заседаний даже предложил главе сложить полномочия. О проблеме в муниципалитете сообщили даже некоторые зарубежные СМИ, ведь именно здесь базируются самые современные атомные подводные лодки. Иностранцы не могут понять, как передовой флот может располагаться в городе, где существуют такие проблемы.

К моменту приезда в Мурманскую область полпреда Президента РФ по Северо-Западному федеральному округу аварию удалось ликвидировать. Александр Беглов на этой неделе впервые после назначения прибыл с рабочим визитом в наши края. Надо ли говорить, что накануне 23 февраля полномочный представитель отправился в Североморск и Нахимовское училище. Беглов рассказал кадетам, о чём мечтал в детстве и поздравил жителей области с Днём защитника Отечества.

Среди заполярных градоначальников министров и политиков по нашим наблюдениям очень много бывших курсантов военных училищ. О чем мечтал в детстве глава администрации ЗАТО Алексанровск Семён Кауров узнаем прямо сейчас.

Кандидаты в президенты потянулись в Мурманскую область. В прошлые выходные в Заполярье с однодневным визитом побывал лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, а в эту пятницу мурманских избирателей порадовала Ксения Собчак, кандидат «против всех». Правда, место её встречи с электоратом неоднократно меняли. Кандидат в президенты посетила столицу Северного флота, побывала на ледоколе-музее «Ленин», провела встречу с жителями Мурманска.

Между тем накануне, 23 февраля, моряки североморцы провели боевые учениях. 10 кораблей и подлодок Северного флота вышли в акваторию Баренцева и Белого морей, чтобы отработать задачи во взаимодействии с самолётами и вертолётами морской авиации. Экипажи вернулись на базы накануне 23 февраля, чтобы отметить праздник в соответствии с многолетними воинскими традициями.

Гость программы «Итоги» Виталий Поборчий, заместитель председателя регионального отделения Движения поддержки флота.

Кировчане вместе со всеми жителями области радовались на этой неделе новости о создании в Хибинах национального парка. К этой цели экологии и Всемирный фонд дикой природы шёл 10 лет. Территория нового национального парка составляет 84 тысячи гектар. В ближайшее время должно быть определено учреждение, которое будет управлять нацпарком и охранять его.

А на улице Седова в Мурманске появился необычный арт-объект. Теперь, заходя в дом, каждый гость и квартирант, сможет приобщиться к творчеству русского писателя Михаила Булгакова.

ЕГЭ понарошку сдали на этой неделе родители мурманских старшеклассников. Им разрешили на собственном опыте убедиться, что не так страшен госэкзамен, как его малюют. Хотя сдавать его придётся без шпаргалок.

Андрей Гуляев, заместитель генерального директора ПАО « Мурманский траловый флот», гость программы «Итоги» поделится с телезрителями о ходе строительства новых судов, о перспективах отечественного рыболовства.

Скептики утверждают, что женщины и футбол не совместимы. Но такие заявления опрометчивы. На площади Двух капитанов в Полярном состоялся необычный матч, в составе команд исключительно девушки, а по заснеженному полю гоняли они тряпичный мяч.