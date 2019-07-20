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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.07.19 20:30

ИТОГИ: Попасть во власть - «Лидеры Севера» и выборы-2019

Здравствуйте! Время итогов на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Чествуем рыбаков, дегустируем морскую рыбу и готовимся к активному участию в мероприятиях Дня физкультурника - гость нашей студии главный судья соревнований Ирина Андреева.

В Мурманске ошвартовался круизный лайнер «Нотика, фестиваль в Териберке собрал более 5 тысяч участников. В Мурманской области стартует проект «Лидеры Севера». Цель - создать надежный и профессиональный кадровый резерва для правительства и ведущих предприятий Кольского Заполярья. Конкурсантов ждут два этапа состязаний: на первом - необходимо зарегистрироваться на портале конкурса www.lider51.ru, заполнить анкету и пройти проверку на соответствие требованиям и записать видеообращение. Участие во втором туре примут лучшие 100 кандидатов, рекомендованных оргкомитетом на основании рейтинга.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис представил своего нового заместителя. Команду главы региона пополнил экс председатель Северного флотского военного суда Александр Хомяков. Он будет отвечать за важнейшее, стратегическое направление работы - взаимодействие с Северным флотом и силовыми службами, которые обеспечивают безопасность и порядок не только на территории нашего региона, но и во всей стране.

Число желающих стать депутатами мурманского горсовет перевалило за сотню – политические баталии обещают быть жаркими, кандидаты от партий и самовыдвиженцы разыграют между собой 30 мандатов.

В центре Мурманска у памятника жертвам интервенции прошёл митинг, организованный заполярным отделением Коммунистической партии России. Поводом акции послужила критическая ситуация, которая сложилась на предприятии Павла Грудинина, бывшего кандидата в президента страны от КПРФ.

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Юлия
11.07.19 15:22
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Евгений
08.07.19 21:12
Ольга, Вы правильно пишете, что не обязательно надо идти в заказник, чтобы понаблюдать за жизнью птиц. Я, например, каждый год - с весны до осени, становлюсь добровольным орнитологом: наблюдаю как бак
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Влад Северный
08.07.19 21:10
Эти заметки мне напомнили о службе в армии - охранял небо Арктики в войсках РТВ ПВО. Воркута, Амдерма, Нарьян-Мар, Салехард - много наших точек было на Я-Мале и Новой Земле. С суровой природой успел
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