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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.20 20:30

ИТОГИ: Послание Президента РФ и отставка правительства – темы недели. Но жизнь продолжается

Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская. Отставка правительства Российской Федерации, назначение нового премьер-министра и само дорогое за уходящую семидневку - послание Президента РФ Федеральному Собранию.

На что обратили внимание политики, а что понравилось народу в словах Путина, чем жила область последние семь дней – спортивные события и происшествия в нашей хронике за неделю.

Сегодня гостями нашей студии станут волонтёры, помогающие собирать деньги на лечение юного северянина Миши Жукова и сотрудники МЧС.

Необычное по форме и содержании. В среду страна внимала 16-му по счёту выступлению президента Федеральному Собранию. Главными темами стали борьба с бедностью и так называемой демографической ямой. А уже под занавес богатого на политические заявление дня стала новость об отставке правительства Медведева. Никогда так живо люди на улице не обсуждали федеральную повестку.

Куда меньше северяне судачили по поводу новых назначений в областном правительстве. Видимо, мы уже привыкли к появлению новых кадров в команде губернатора Андрея Чибиса. Теперь представительство правительства Мурманской области возглавит Ашот Баблумян. Он выпускник Ереванского государственного университета по специальности «Восточные языки и литература». Ашот Сергеевич работал в администрации Президента Российской Федерации, аппарате правительства России и Министерстве регионального развития РФ. Следующим назначение получил Андрей Коровянский. Он стал директором Центра городского развития Мурманской области. Новый руководитель - архитектор с большим опытом работы в Москве и Белоруссии. Третье новое назначение от губернатора получила Зинаида Разживина. Она стала начальником Госжилинспекции Мурманской области. Разживина работала в Государственной жилищной инспекции Костромской области, с 2016 года – в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

 

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