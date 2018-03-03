ИТОГИ: Послушали Собчак, провели Первый Международный турнир по шахматам, осталось установить скульптуру Николая Чудотворца

На этой неделе северяне встречались с кандидатом на пост президента РФ Ксенией Собчак, рассказывали о распределении премий и коррупции в органах УМВД России по Мурманской области, болели за шахматистов на международном турнире и выясняли, какой же памятник появится в заполярной столице в ближайшем будущем. Время подвести итоги уходящей семидневки на «Арктик-ТВ». В студии Артём Кузьмин.

Мурманскую область посетила Ксения Собчак. Она поздравила военнослужащих с Днём защитника Отечества, поднялась на ледокол-музей «Ленин» и провела встречу с избирателями в ДК имени С.М. Кирова, где все желающие смогли задать свои каверзные вопросы, как о звездном прошлом теледивы, так и о сегодняшней её деятельности.

Вот и наша редакция тоже решила защищать Родину. Во вторник в эфире «Арктик-ТВ» вышел специальный репортаж «Бизнес-МЕНТ», в котором была рассказана история о главном полицейском нашего региона. Собственная безопасность МВД России тут же отреагировало на наше журналистское расследование, и инициировало собственную проверку озвученных фактов. В Москве в серьёз озадачились ситуацией в нашем регионе, пообещали разобраться в деятельности руководства регионального УМВД. Будем надеяться, что все виновные будут наказаны, а точка в столь громком скандале будет поставлена.

А пока все точки на «I» расставляли на минувшей неделе сотрудники ГИБДД. Водитель, не уступившая дорогу карете скорой помощи, в которой в этот момент находился пациент в тяжёлом состоянии, ответит по всей строгости закона. На записи с видеорегистратора скорой помощи отчётливо слышен вой сирены, водитель так же неоднократно сигналит водителю автомобиля «Пежо», но реакции от автоледи так и не дождались. В этот же день видеозапись попала во Всемирную паутину и в одночасье разлетелась по социальным группам региона, дойдя до сотрудников ГИБДД. Полицейские сработали оперативно и по номерам отыскали автомобиль и самого нарушителя. Им оказалась 51-летняя северянка. Она призналась, что в этот момент слушала музыку и отвлекалась на болтовню с пассажиром. К счастью, пациента, которого в этот момент в тяжёлом состоянии везли в больницу, удалось доставить вовремя. Однако, халатность водителя «Пежо» могла ему стоить жизни. За правонарушение женщину ждёт штраф 500 рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев.

Сотрудники ГИБДД на минувшей неделе завершили очередной этап оперативно-профилактической акции «Автобус». В этот раз были выявлены 128 нарушений Правил дорожного движения, в том числе были обнаружены и серьёзные технические неисправности у некоторых маршруток.

С 24 февраля по 11 марта на территории Мурманской области проводится мероприятие по выявлению недобросовестных водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии. Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Госавтоинспекция Мурманской области напоминает автовладельцам о том, что даже незначительное количество выпитого алкоголя существенно снижает скорость реакции во время движения.

Энергетики возвращают деньги! Компания «Мурманэнергосбыт» переведёт на счета северян 48 миллионов рублей. За февраль перерасчёты увидят жители 11 населенных пунктов области. Всего корректировка была произведена для жителей 245 домов. В некоторых случая по квитанциям энергетики вернут до 15 тысяч рублей. Перерасчёты затрагивают только те жилые здания, в которых установлены теплосчётчики. Такая процедура проводится раз в год. Энергетики сравнивают, сколько фактически потребовалось тепла на обогрев здания тепла, сколько жильцы заплатили за него, а в зависимости от результата, либо доначисляют разницу, либо возвращают экономию.

А вот в Заозёрске в ситуацией с теплом заинтересовалась прокуратура, Из-за аварии на теплосети большинство домов ЗАТО остались без отопления. На устранение причин ЧП, специалистам понадобилось почти сутки. А чтобы в квартирах не лопнули батареи, жители города были вынуждены использовать электрообогреватели. Помимо прокуроров за ситуацией следят и в региональном правительстве. В любом случае областные власти не дадут гарнизону замёрзнуть. Но гораздо больше вопросов возникает к местным управленцам, которые не справляются со своими обязанностями. По мнению контролирующего органа, нормативный уровень мазута местной ресурсоснабжающей организацией до сих пор не сформирован. О проблемах города подводников писала и зарубежная пресса. Иностранцы недоумевают от того, как это экипажи самых современных атомных подводных лодок могут жить в муниципалитете с таким количеством нерешенных проблем.

На уходящей неделе в кулуарах Мурманской областной Думы депутаты обсуждали результаты Олимпиады в Корее, говорили о молодёжном парламенте, а так же готовились к обращению Президента России. На втором в этом году заседании народные избранники активно искали средства на зарплаты бюджетникам, которые должны подрасти в ближайшем будущем.

На этой неделе собирались и депутаты Совета депутатов города Мурманска. В числе приоритетных тем для заседания – вопросы установки памятника Николаю Чудотворцу, формирование комфортной городской среды, результаты работы правоохранительных органов за прошедший год. Отличились на этой неделе и сотрудники МЧС, присоединившиеся к VII Всероссийскому пожарно-спасательному флеш-мобу. Традиционно и в этом году это мероприятие проходило на одном из горнолыжных спусков в черте областного центра.

А вот город Полярный на минувшей неделе прогремел на всю область громким убийством. Тело женщины следователи обнаружили рядом с одним из жилых домов. По версии экспертов, преступник задушил свою жертву, а потом выкинул тело окна. По горячим следам, удалось задержать подозреваемого.

Мурманские «Волонтеры Победы» предлагают молодёжи проявить свою гражданскую позицию. «Мойфотовыбор» - акция под таким названием пройдёт в ряде городов Мурманской области.

А в это время Мурманск продолжает преображаться. На улице Старостина появилась новая инсталляция. В тестовом режиме засияла новая световая конструкция на пересечении улиц Старостина и Маклакова. На ней изображены местные красоты, снежные сопки, арктические льды, и, конечно же, непременный атрибут нашего края – северное сияние. Высота конструкции 7,5 метра , а длинна 11 метров , поэтому её хорошо видно издалека. Инсталляция располагается на сопке, которая сама по себе является прекрасной смотровой площадкой на город и залив. Выполнена композиция из прочного акрила и ПВХ, которые хорошо приспособлены для наших широт.

В детском доме творчества на минувшей неделе школьники представили свои макеты общественных зон, в которых выразили пожелания благоустройства Мурманск. Детские работы смогли оценить и журналисты «Арктик-ТВ».

А вот в гостинице «Арктика» состоялся Первый Международный турнир по шахматам «Полярный гамбит 2018». На него съехались представители из разных городов страны, а также гости из Норвегии.