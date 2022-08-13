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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.08.22 20:30

ИТОГИ: Посылки для наших героев – морпехов и прощальная очередь за уходящим брендом

Вредя подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий этой недели. Митинги памяти по погибшим морякам подводной лодки «Курск» состоялись во многих городах региона, но основные - в Мурманске, где установлена рубка атомного подводного крейсера, и - в Видяево, откуда в свой поседений поход в 2000 году ушёл «Курск».

Вредя подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий этой недели.

Митинги памяти по погибшим морякам подводной лодки «Курск» состоялись во многих городах региона, но основные - в Мурманске, где установлена рубка атомного подводного крейсера, и - в Видяево, откуда в свой поседений поход в 2000 году ушёл «Курск».

Август – время отпусков. «Но всё же, кто не черств душой и кому не безразлично то, что происходит в мире, кто желает поддержать ребят, не стесняйтесь, связывайтесь со мной, буду рад вашему посильному участию. В данный момент занимаюсь сбором новой посылки для наших героев – морпехов», - с такими словами обратился к землякам Андрей Янович, мурманский адвокат. Медикаменты, рюкзаки, рации, беспилотники и даже конфеты - всё это отправляется на передовую. И вот уже получена обратная связь на канале «ВОРГОНЗА». В письме с фронта слова благодарности Андрею и всем, кто поддержал его почин, передают добровольцы: «Хочу передать привет нашим хорошим друзьям, в плане материального обеспечения. Люди помогают. Наш друг Андрей из Мурманска, адвокат, ему привет и спасибо за гуманитарную помощь. Очень рады, все бомбовски!».

В рамках рабочей поездки губернатор на границе с Украиной встретился с военнослужащими Северного флота, принимающими участие в специальной военной операции. Также глава региона пообщался с медиками и волонтёрами. Андрей Чибис передал бойцам дополнительное оборудование и письма от детей из Мурманской области, в них слова поддержки, пожелания здоровья, победы и скорейшего возвращения домой. Для медработников и волонтёров был доставлен большой груз медикаментов, а также бытовых принадлежностей первой необходимости. Губернатор вручил военнослужащим государственные награды. А волонтёры получили благодарственные письма, ставшие знаком признательности за их нелёгкий труд.

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