ИТОГИ: Посылки для наших героев – морпехов и прощальная очередь за уходящим брендом

Вредя подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий этой недели. Митинги памяти по погибшим морякам подводной лодки «Курск» состоялись во многих городах региона, но основные - в Мурманске, где установлена рубка атомного подводного крейсера, и - в Видяево, откуда в свой поседений поход в 2000 году ушёл «Курск».

Вредя подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий этой недели.

Митинги памяти по погибшим морякам подводной лодки «Курск» состоялись во многих городах региона, но основные - в Мурманске, где установлена рубка атомного подводного крейсера, и - в Видяево, откуда в свой поседений поход в 2000 году ушёл «Курск».

Август – время отпусков. «Но всё же, кто не черств душой и кому не безразлично то, что происходит в мире, кто желает поддержать ребят, не стесняйтесь, связывайтесь со мной, буду рад вашему посильному участию. В данный момент занимаюсь сбором новой посылки для наших героев – морпехов», - с такими словами обратился к землякам Андрей Янович, мурманский адвокат. Медикаменты, рюкзаки, рации, беспилотники и даже конфеты - всё это отправляется на передовую. И вот уже получена обратная связь на канале «ВОРГОНЗА». В письме с фронта слова благодарности Андрею и всем, кто поддержал его почин, передают добровольцы: «Хочу передать привет нашим хорошим друзьям, в плане материального обеспечения. Люди помогают. Наш друг Андрей из Мурманска, адвокат, ему привет и спасибо за гуманитарную помощь. Очень рады, все бомбовски!».

В рамках рабочей поездки губернатор на границе с Украиной встретился с военнослужащими Северного флота, принимающими участие в специальной военной операции. Также глава региона пообщался с медиками и волонтёрами. Андрей Чибис передал бойцам дополнительное оборудование и письма от детей из Мурманской области, в них слова поддержки, пожелания здоровья, победы и скорейшего возвращения домой. Для медработников и волонтёров был доставлен большой груз медикаментов, а также бытовых принадлежностей первой необходимости. Губернатор вручил военнослужащим государственные награды. А волонтёры получили благодарственные письма, ставшие знаком признательности за их нелёгкий труд.

Активисты Народного фронта обратили внимание властей на незавидную судьбу жителей аварийного дома на улице Павлова, 40 в областном центре. 8 семей до сих ор продолжают жить в доме, стена которого вот-вот рухнет…

Подробности об этом мы узнаем от Максима Сахневича, руководителя Народного фронта в Мурманской области.

Работа врачей – это тяжёлый, но важный труд, особенно, если дело касается лечения детей. Мурманская областная детская клиническая больница 10 августа отметила свой полувековой юбилей…

Мурманский многопрофильный центр имени Пирогова получил в своё распоряжение обновлённый инфекционный корпус. Теперь врачи могут работать не только с ковидом и похожими на него заболеваниями, но и с такими напастями как чума или холера…

Наш земляк Степан Романчев успешно завершил свой автопробег до Владивостока и обратно. Два месяца в пути, тысячи километров и сотки лайков от неравнодушных подписчиков. Наш корреспондент Анна Шинкаренко тоже не осталась в стороне и встретила автопутешественника в Мурманске…

Зарубежные бренды возвращаются, чтобы уйти насовсем. В Мурманске у известного магазина одежды собралась толпа, чтобы в последний раз купить вещи от любимого производителя…

В Сети появилось любопытное видео. В районе Соловецких островов жительница Мурманска Наталья Раевская сняла белух. Наталья известна своей волонтёрской работой по спасению птиц. Она одна из немногих в регионе, кто лечит, а после выпускает на волю пернатых. Но во время отпуска ей удалось запечатлеть поистине редкую сцену: зубатые киты из семейства нарваловых – белухи игрались с детёнышами. Понаблюдать за этими особями можно в Белом, Беринговом, Балтийском, Охотском и даже в Баренцевом море.