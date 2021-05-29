ИТОГИ: Праймериз – о предварительном голосовании из первых уст. Ошибки в квитанциях! Кто виноват?

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

В ближайшее воскресение завершается голосование за кандидатов на праймериз. О важности этой процедуры поговорим с одним из участников и главой администрации Мурманска Евгением Никорой.

Рот закройте! Горожане недоумевают от некоторых решений горсовета.

Технический сбой или саботаж – в квитанции за воду закрались ошибки. Кто виноват и что делать?

Дни славянской письменности, выпускные у дизайнеров и футбольные баталии – всё, чем запомнилась эта неделя, смотрите в выпуске итогов.