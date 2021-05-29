День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.05.21 20:30
ИТОГИ: Праймериз – о предварительном голосовании из первых уст. Ошибки в квитанциях! Кто виноват?
Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.
В ближайшее воскресение завершается голосование за кандидатов на праймериз. О важности этой процедуры поговорим с одним из участников и главой администрации Мурманска Евгением Никорой.
Рот закройте! Горожане недоумевают от некоторых решений горсовета.
Технический сбой или саботаж – в квитанции за воду закрались ошибки. Кто виноват и что делать?
Дни славянской письменности, выпускные у дизайнеров и футбольные баталии – всё, чем запомнилась эта неделя, смотрите в выпуске итогов.
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
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Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Круглова Антонина александровна
24.05.21 10:07
Мне выставлен счёт за апрель по лс 024403000301007153 на сумму 559,57. Я оплатила 14 мая 2021. Показания хв 1158, гв 715. В марте 2021 поменяли счетчик горячей воды с показаниями 1. У меня лс 0000800
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