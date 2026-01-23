Марина Табейкина: наша жизнь состоит из минусов и плюсов, или Как принимать правильные решенияКошелёк: цены на плодоовощную продукцию упорно ползут вверх
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.01.26 19:30

Итоги пресс-конференции губернатора: глава региона Андрей Чибис ответил на 65 вопросов

Эта пресс-конференция стала седьмой для главы региона и одной из самых долгих по времени. Поток вопросов касался как глобальных и болезненных тем в регионе, так и личных просьб от северян всех возрастов.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 22 января состоялась итоговая пресс-конференция губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Она стала самой продолжительной. Глава региона ответил на 65 вопросов.

Эта пресс-конференция стала седьмой для главы региона и одной из самых долгих по времени. Поток вопросов касался как глобальных и болезненных тем в регионе, так и личных просьб от северян всех возрастов.

Участниками встречи стали почётные журналисты, корреспонденты теле- и радиовещания, газет, информационных порталов, блогеры, участники молодёжных пресс-центров и студенты МАУ.

Насущный вопрос, который стал традиционным для встречи, газификация, а также цены на газ.

Губернатор отметил, что по этому вопросу проводят детальные расчёты. Разработка проекта и его юридическое закрепление ведут газоснабжающие компании, федеральное Министерство энергетики и правительство на всех уровнях.

Помимо серьёзных вопросов из зала звучали и вполне житейские. Например, юные участники пресс-конференции поинтересовались у губернатора, как все успевать и правильно организовывать день.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Успеть всё невозможно, но к этому надо стремиться».

Молодежь задавала и серьёзные вопросы. Ученик проекта «Академия телевидения» Роман Попов спросил про строящийся онкодиспансер, а также создание дополнительных условий для лечения детей в регионе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Внимательно за этим смотрим».

К слову, глава региона поручил взять молодого человека на практику в пресс-службу правительства. Также про медицину прозвучали и вопросы обеспечения льготного населения бесплатными препаратами. Журналисты отмечали, что есть случаи, когда люди долго не могут получить весь объём необходимых препаратов. Эту ситуацию губернатор взял на личный контроль и поручил профильным министрам проследить за выделением и закупками лекарств.

Отдельное внимание уделили реабилитационному центру «Домик» в Апатитах. В рамках реорганизации он стал частью областной больницы, а специалисты без профильного образования переживали, что их ждёт увольнение.

На вопрос ответил министр здравоохранения региона.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области: «Этот вопрос не касается исключительно Дома ребёнка».

Еще один вопрос про последствия реорганизации касался образовательной системы. Напомним, в прошлом году в Мурманской области заработала анонимная «горячая линия» для педагогов объединенных учреждений.

Губернатор Андрей Чибис заверил, что держит на личном контроле вопросы, связанные с реорганизацией. По славам главы региона, реорганизация бюджетных учреждений помогла повысить МРОТ и сэкономить для Мурманской области 4 миллиарда рублей.

Поговорили и о спорте. Молодёжь попросила у губернатора обратить внимание на секции по борьбе. Также журналисты обратили внимание на плавательный спорт и ситуацию с Центральным городским бассейном, который сейчас реконструируют.

Как отметил глава региона, в чаше появилась трещина, которая угрожает безопасности. И правильным решением было срочно остановить эксплуатацию.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы сейчас подготовили решение по финансированию работ, чтобы всё завершить в конце 2027 года».

Прозвучал вопрос и о ситуации с теплоснабжением. Напомним, ряд городов Заполярья на новогодних выходных испытал проблемы с теплом в связи с гидроударами на сетях, вызванными аномальными морозами и повреждениями. Например, в Сафоново при уборке территории спецтехникой повредили ветку трубопровода. На вопрос журналиста об этом инциденте губернатор ответил прямо.

- Я вам скажу, что бригады, которые были мобилизованы, на мой взгляд, абсолютные герои, - сказал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

Также губернатор прокомментировал вопрос о государственной областной управляющей компании и заверил, что от идеи не отказались, но пока она не создана, за частными компаниями продолжается особый надзор.

Отдельной темой стала поддержка СВО. Об этом губернатор сказал и в приветственной презентации по плану «На Севере – жить!», а также при вопросе от северянки, сестры погибшего военнослужащего. Девушка обратилась с просьбой создать психологическую поддержку для семей погибших бойцов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Давайте вместе искать решение этой темы».

Журналисты затронули наболевшую тему о ситуацию с чёрным снегом в областном центре. Угольная пыль, оседающая на подоконниках домов и на улице, не радует никого. Губернатор пояснил, что причины в погодных явлениях.

В завершении встречи глава региона отметил журналистов за многолетний вклад в развитие медиасообщества Мурманской области. Одним из награждаемых стал оператор телеканала «Арктик-ТВ» Виталий Артемьев.

В ходе пресс-конференции были затронуты темы международного сотрудничества, подготовки кадров, поддержки городов и отдельных людей, ремонта дорог, продолжения реализации масштабных проектов региона, инициатив творческих, спортивных и предпринимательских сообществ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире01:40«Влюбленный Ван Гог». Художественный фильм (16+)03:15«Медленное ТВ-Камин».05:15«Живи своей жизнью». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: цены на плодоовощную продукцию упорно ползут вверх-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар потерял 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)«Коммунальный час» в ЗАТО: отопление, уборка снега, сбор мусора-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»