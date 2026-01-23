Итоги пресс-конференции губернатора: глава региона Андрей Чибис ответил на 65 вопросов

Эта пресс-конференция стала седьмой для главы региона и одной из самых долгих по времени. Поток вопросов касался как глобальных и болезненных тем в регионе, так и личных просьб от северян всех возрастов.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 22 января состоялась итоговая пресс-конференция губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Она стала самой продолжительной. Глава региона ответил на 65 вопросов.

Эта пресс-конференция стала седьмой для главы региона и одной из самых долгих по времени. Поток вопросов касался как глобальных и болезненных тем в регионе, так и личных просьб от северян всех возрастов.

Участниками встречи стали почётные журналисты, корреспонденты теле- и радиовещания, газет, информационных порталов, блогеры, участники молодёжных пресс-центров и студенты МАУ.

Насущный вопрос, который стал традиционным для встречи, газификация, а также цены на газ.

Губернатор отметил, что по этому вопросу проводят детальные расчёты. Разработка проекта и его юридическое закрепление ведут газоснабжающие компании, федеральное Министерство энергетики и правительство на всех уровнях.

Помимо серьёзных вопросов из зала звучали и вполне житейские. Например, юные участники пресс-конференции поинтересовались у губернатора, как все успевать и правильно организовывать день.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Успеть всё невозможно, но к этому надо стремиться».

Молодежь задавала и серьёзные вопросы. Ученик проекта «Академия телевидения» Роман Попов спросил про строящийся онкодиспансер, а также создание дополнительных условий для лечения детей в регионе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Внимательно за этим смотрим».

К слову, глава региона поручил взять молодого человека на практику в пресс-службу правительства. Также про медицину прозвучали и вопросы обеспечения льготного населения бесплатными препаратами. Журналисты отмечали, что есть случаи, когда люди долго не могут получить весь объём необходимых препаратов. Эту ситуацию губернатор взял на личный контроль и поручил профильным министрам проследить за выделением и закупками лекарств.

Отдельное внимание уделили реабилитационному центру «Домик» в Апатитах. В рамках реорганизации он стал частью областной больницы, а специалисты без профильного образования переживали, что их ждёт увольнение.

На вопрос ответил министр здравоохранения региона.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области: «Этот вопрос не касается исключительно Дома ребёнка».

Еще один вопрос про последствия реорганизации касался образовательной системы. Напомним, в прошлом году в Мурманской области заработала анонимная «горячая линия» для педагогов объединенных учреждений.

Губернатор Андрей Чибис заверил, что держит на личном контроле вопросы, связанные с реорганизацией. По славам главы региона, реорганизация бюджетных учреждений помогла повысить МРОТ и сэкономить для Мурманской области 4 миллиарда рублей.

Поговорили и о спорте. Молодёжь попросила у губернатора обратить внимание на секции по борьбе. Также журналисты обратили внимание на плавательный спорт и ситуацию с Центральным городским бассейном, который сейчас реконструируют.

Как отметил глава региона, в чаше появилась трещина, которая угрожает безопасности. И правильным решением было срочно остановить эксплуатацию.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы сейчас подготовили решение по финансированию работ, чтобы всё завершить в конце 2027 года».

Прозвучал вопрос и о ситуации с теплоснабжением. Напомним, ряд городов Заполярья на новогодних выходных испытал проблемы с теплом в связи с гидроударами на сетях, вызванными аномальными морозами и повреждениями. Например, в Сафоново при уборке территории спецтехникой повредили ветку трубопровода. На вопрос журналиста об этом инциденте губернатор ответил прямо.

- Я вам скажу, что бригады, которые были мобилизованы, на мой взгляд, абсолютные герои, - сказал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

Также губернатор прокомментировал вопрос о государственной областной управляющей компании и заверил, что от идеи не отказались, но пока она не создана, за частными компаниями продолжается особый надзор.

Отдельной темой стала поддержка СВО. Об этом губернатор сказал и в приветственной презентации по плану «На Севере – жить!», а также при вопросе от северянки, сестры погибшего военнослужащего. Девушка обратилась с просьбой создать психологическую поддержку для семей погибших бойцов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Давайте вместе искать решение этой темы».

Журналисты затронули наболевшую тему о ситуацию с чёрным снегом в областном центре. Угольная пыль, оседающая на подоконниках домов и на улице, не радует никого. Губернатор пояснил, что причины в погодных явлениях.

В завершении встречи глава региона отметил журналистов за многолетний вклад в развитие медиасообщества Мурманской области. Одним из награждаемых стал оператор телеканала «Арктик-ТВ» Виталий Артемьев.

В ходе пресс-конференции были затронуты темы международного сотрудничества, подготовки кадров, поддержки городов и отдельных людей, ремонта дорог, продолжения реализации масштабных проектов региона, инициатив творческих, спортивных и предпринимательских сообществ.