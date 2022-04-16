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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.04.22 20:30

ИТОГИ: Президент провёл совещание по вопросам развития Арктики, а в Мурманске выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Кулибины, ударники производства и перворазрядники. Это герои нашего времени. Готова к труду и обороне и гость сегодняшней программы, призёр регионального этапа Всероссийского фестиваля ГТО Юлия Бакшеева.

Арктическая повестка и новости Северного флота.

Что представляет из себя мораторий на банкротство, расскажут зрителям программы «Итоги» специалисты Росреестра и Управления налоговой службы - Любовь Сочнева и Елена Скиба.

Но обо всём по порядку.

На уходящей неделе Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития Арктики. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи, во время которой обсудили и перспективы развития Северного морского пути, и проведение программы «Арктический гектар».

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А военнослужащие сапёрного инженерного полка Северного флота прошли противопаводковую подготовку по ликвидации ледяных заторов и защиты гидротехнических сооружений на водоёмах, а также предотвращения подтопления населённых пунктов в регионах Крайнего Севера и Арктики…

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В Мурманске на сцене областной филармонии выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Оркестр Мариинского театра и маэстро Валерий Гергиев частые гости в Мурманске. С 2009 года у нас в филармонии регулярно проходят знаменитые концерты «Пасхальный фестиваль». В 2022 году выступления гостей будут посвящены юбилеям композиторов и деятелей искусства, среди которых Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев. В рамках фестиваля также состоятся выступления, посвященные сочинениям классика русской и мировой музыки композитора Родиона Щедрина, который празднует в 2022 году свой юбилей. За 22 дня музыканты и маэстро планируют преодолеть не менее 20 тысяч километров пути и выступить более чем в 25 городах России.

Комментарии

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Последние комментарии

Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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