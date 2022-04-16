ИТОГИ: Президент провёл совещание по вопросам развития Арктики, а в Мурманске выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Кулибины, ударники производства и перворазрядники. Это герои нашего времени. Готова к труду и обороне и гость сегодняшней программы, призёр регионального этапа Всероссийского фестиваля ГТО Юлия Бакшеева.

Арктическая повестка и новости Северного флота.

Что представляет из себя мораторий на банкротство, расскажут зрителям программы «Итоги» специалисты Росреестра и Управления налоговой службы - Любовь Сочнева и Елена Скиба.

Но обо всём по порядку.

На уходящей неделе Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития Арктики. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи, во время которой обсудили и перспективы развития Северного морского пути, и проведение программы «Арктический гектар».

Всегда на страже Заполярья! Расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 Северного флота приняли участие в учении по охране воздушного пространства…

А военнослужащие сапёрного инженерного полка Северного флота прошли противопаводковую подготовку по ликвидации ледяных заторов и защиты гидротехнических сооружений на водоёмах, а также предотвращения подтопления населённых пунктов в регионах Крайнего Севера и Арктики…

Мурманский тарный комбинат присоединился к национальному проекту «Производительность труда». За ближайшие три года успешное заполярное предприятие должно будет улучшить свою деятельность благодаря этой программе…

В Ленинском округе Мурманска стартовал второй этап перехода на закрытую систему горячего водоснабжения. Современные индивидуальные теплопункты, которые активно устанавливаются в домах этого района, позволят забыть о грязной, дурно пахнущей воде на долгие годы…

В стенах МГТУ прошла необычная по своему формату научная конференция. Студенты вместе со школьниками представили проекты полуфабрикатов, обладающих истинным вкусом Севера…

Мурманский областной краеведческий музей провёл учения по эвакуации. О том, как бесценные экспонаты будут спасать во время предполагаемой чрезвычайной ситуации, расскажут журналисты «Арктик-ТВ»…

Искусство не имеет границ! И стать творцом под силу каждому, стоит только захотеть. Если некоторые люди до сих пор в этом сомневаются, то форум «ИНкультура» поможет развеять этот миф. В стенах ДК имени С.М. Кирова каждый в ближайшие два дня может присоединиться к программе и больше узнать о творчестве людей с ограниченными возможностями здоровья…

Состоялось заседание конкурсной комиссии на предоставление гранта губернатора Мурманской области на реализацию кинопроектов молодёжи в 2022 году…

В «Академии телевидения» выпускной у самой младшей группы. Они ещё совсем крошки – от 6 до 8 лет, но уже звёзды ТВ: смело берут в руки микрофоны, ведут телевизионные программы…

Богат север на таланты. Мурманчанин Алексей Баранцев собственными руками создал гусеничный вездеход у себя в гараже. Хвастаться своими изобретениями мужчина не привык, однако, для нашего телеканала решил сделать исключение. На одном из первых тест-драйвов уникального автомобиля побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ»...

В Заполярье возобновили партнёрские роды. Напомним, они были приостановлены на два года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Но теперь к старому списку требований для участия в партнёрских родах прибавились новые…

В Мончегорске состоялся чемпионат России по лыжным гонкам на 70 километров среди мужчин классическим стилем…

Саамские традиции, северные олени, бурлящая река Кох и монументальное производство. В художественном музее Мурманска открылась выставка картин «Гиперборейский травелог» с пейзажами Ковдорского района…

Этого события с нетерпением ждали все любители юмора. После долгого перерыва в столице Заполярья стартовал десятый – юбилейный фестиваль официальной Мурманской лиги КВН. Побороться за звание самых веёелых и находчивых вышли 16 команд…

В Мурманске на сцене областной филармонии выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Оркестр Мариинского театра и маэстро Валерий Гергиев частые гости в Мурманске. С 2009 года у нас в филармонии регулярно проходят знаменитые концерты «Пасхальный фестиваль». В 2022 году выступления гостей будут посвящены юбилеям композиторов и деятелей искусства, среди которых Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев. В рамках фестиваля также состоятся выступления, посвященные сочинениям классика русской и мировой музыки композитора Родиона Щедрина, который празднует в 2022 году свой юбилей. За 22 дня музыканты и маэстро планируют преодолеть не менее 20 тысяч километров пути и выступить более чем в 25 городах России.