ИТОГИ: Президент распускает народ по домам на неделю, а мурманчан волнует судьба чайки и срубленных деревьев

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

День жестянщика и День повара… Чем ещё запомнилась эта неделя? Последние новости про антиковидные ограничения обсудим с отцом Владимиром. Почему в Мурманске вырубают деревья? Откуда у депутата Госдумы несметные богатства, проверят компетентные органы.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Кроме того, Путин согласился дать регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с ковидом. Какие ограничительные меры и с какого времени вводятся на территории Мурманской области, северянам объявил губернатор.

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Вероятный локдаун и ситуация на дорогах – вот две самые обсуждаемые темы в Заполярье. Впрочем, сезонный рост заболеваемости, как и первый снег, были прогнозируемы. Не зря нас призывали вакцинироваться и заранее сменить летнюю резину на зимнюю.

И всё же без человеческих жертв не обошлось. В районе Абрам-Мыса произошло страшное ДТП: лоб в лоб столкнулись микроавтобус и легковушка. Как рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД, микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в «Мазду». В результате ДТП один человек (пассажир «Форда») погиб и 4 получили ранения различной степени тяжести. Удар был такой силы, что спасателям пришлось буквально вызволять людей, зажатых покореженным металлом в машине.

Тем временем в региональном правительстве сообщают, что смертность на дорогах области сократилась на 28%. За улучшением статистики – сохраненные человеческие жизни. Потому водителей просят быть максимально бдительными на дорогах.

Ещё две проблемы, которые волнуют жителей областного центра, – это тотальная вырубка деревьев вдоль дорог и скандал вокруг банковских счетов на имя полного тезки бывшего мэра Мурманска Алексея Борисовича Веллера в Лихтенштейне. Последняя тема заинтересовала не только граждан, но и Генпрокуратуру, Банк России и Росфинмониторинг.

Депутаты областной думы одобрили отмену обязательного прохождения техосмотра легковых автомобилей и мотоциклов. В случае принятия законопроекта, автомобилисты смогут уйти от этой формальной процедуры. Ведь число аварий по причине неисправности личного автотранспорта составляет около 1 процента от общего числа. По итогам опроса, проведенного одним из интернет-ресурсов, 76 процентов жителей Мурманской области поддерживают данный законопроект.

Фонд содействия реформированию ЖКХ поддержит проект комплексного развития территории Больничного городка в Мурманске. Об этом стало известно во время рабочей встречи главы региона с директором фонда Михаилом Сюткиным.

47 лет исполнилось мурманскому «Алёше». По человеческим меркам символ города ещё очень даже молод. Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» был открыт 19 октября 1974 года.

Авиаторы Северного флота передали родственникам останки лётчика, погибшего при обороне Кольского полуострова. Истребитель И-153-М62 с останками пилота, его одеждой и личными вещами обнаружили в ходе работ в районе реки Западная Лица в безымянном озере. 80 лет они пролежали в грунте на глубине 15 метров. Родственникам останки лейтенанта Михаила Галунова, погибшего в октябре 1941 года, передали во время торжественной церемонии на территории музея ВВС Северного флота в гарнизоне Сафоново.

Представители самой «вкусной» профессии на этой неделе отметили свой профессиональный праздник. О радостях и трудностях работы повара в военных частях, особенностях приготовления пищи для защитников в полевых условиях и на военных кораблях – в нашем следующем сюжете.

Судьбой раненой чайки обеспокоены жители одного из дворов Мурманска. Птица не способна взлететь и раздобыть пищу, сердобольные северяне подкармливают её рыбой и колбасой, параллельно разыскивают человека, который бы смог приютить пернатого.

С понедельника в регионе началась перепись населения. Впервые северяне получили возможность переписаться самостоятельно на портале «Госуслуги». Жители Заполярья активно включились в процесс. Мурманская область вошла в десятку субъектов федерации по использованию цифровой платформы.

В Мурманске проходит Кубок России по пауэрлифтингу. О том, как атлеты со все России ставили новые рекорды, смотрите в нашем следующем сюжете.