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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.02.20 20:30

ИТОГИ: «Привет» от коронавируса - отельеры и туроператоры подсчитывают убытки

Пришло время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская. Мурманская область на ближайшее время лишается китайских туристов, к которым мы уже привыкли как к родным. Отельеры и туроператоры уже подсчитывают убытки.

Вальсируя, отметили Татьянин день студенты, а кто смог попасть на бал, нам, давно получившим дипломы, расскажет гостья нашей студии Татьяна Пучкова.

Морозы и пожары - сотрудники МЧС пообещали научить правильно топить печь зрителей программы «Итоги».

Но обо всем по порядку.

Скоропостижно скончался заместитель главного редактора газеты «Вечерний Мурманск», автор проекта «Кольский хронограф» Дмитрий Малышев. «Опытный журналист, талантливый публицист, историк, увлечённый своим делом человек – таким мы запомним его», - такие слова на своём сайте опубликовала редакция «Вечёрки», в которой долгое время трудился Малышев.

Дмитрий Малышев родился 10 сентября 1964 года. Он окончил историко-филологический факультет Мурманского государственного педагогического института. Жителям областного центра он известен своими авторскими материалами. Острой, злободневной публицистикой…

 

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