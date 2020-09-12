ИТОГИ: Прививаемся от гриппа и заглядываем в тарелки школьников

Здравствуйте! Время подводить итоги уходящей неделе на «Арктик-ТВ». В студии Александра Ретунская.

В этом году нам повезло не только с летом, начало сентября так же выдалось тёплым, но это никак не сказалось на активности прививочной компании от гриппа.

Сегодня в гостях программы «Итоги» министр образования и науки Мурманской области Анна Головина. Мы узнаем, как организовано горячее питание для школьников младших классов.

Оживление на рынке недвижимости после пандемии. Что должен знать покупатель загородного дома, расположенного, например, на охранном участке? Разобраться в сложных вопросах нам поможет Анна Бойко, руководитель Росреестра по Мурманской области.

На этой неделе в мире отметили день трезвости. А кто такие анонимные алкоголики? Сегодня у нас будет возможность познакомиться с ними лично.