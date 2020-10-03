ИТОГИ: Продаём вкус и красоту Севера, или Надёжный мост к Большой земле

Здравствуйте! Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Телефон нужен не только для того, чтобы делать селфи, но и для того, чтобы определить свои координаты. О том, как не заблудиться в лесу, нам расскажут спасатели.

Вкус и красоту Севера на экспорт! О первом опыте торговли с помощью международных электронных площадок расскажут наши предприниматели.

Судостроители выходят на «Поле чудес»! Что осталось за кадром популярной программы расскажут гости программы «Итоги» и участники шоу, которые исполнят гимн АО «10 СРЗ».

Эпохальное событие! Два берега Колы снова соединены железнодорожным мостом. Конструкцию возвели в рекордные сроки – всего за 105 дней. Теперь Мурманск надёжно связан с Большой землёй.