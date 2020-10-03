День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.20 20:30
ИТОГИ: Продаём вкус и красоту Севера, или Надёжный мост к Большой земле
Здравствуйте! Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.
Телефон нужен не только для того, чтобы делать селфи, но и для того, чтобы определить свои координаты. О том, как не заблудиться в лесу, нам расскажут спасатели.
Вкус и красоту Севера на экспорт! О первом опыте торговли с помощью международных электронных площадок расскажут наши предприниматели.
Судостроители выходят на «Поле чудес»! Что осталось за кадром популярной программы расскажут гости программы «Итоги» и участники шоу, которые исполнят гимн АО «10 СРЗ».
Эпохальное событие! Два берега Колы снова соединены железнодорожным мостом. Конструкцию возвели в рекордные сроки – всего за 105 дней. Теперь Мурманск надёжно связан с Большой землёй.
Комментарии
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
03.10.20 22:26
Не будь СССР, то в честь кого эти сегодняшние "руководители" открывали бы парки и перерезали ленточки? Это более пиаристее, чем ремонтировать (качественно содержать город) структуру ЖКХ...
Комментарий к новости:В Мурманске открыта новая скульптурная композиция «Паруса мечты»
Д.О. Вернер
03.10.20 22:20
Интересно. сейчас они: в "наряды ходят", дневальными по роте стоят, закреплённую территорию от снега и листьев убирают, участвуют в "большой приборке"?
NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
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