ИТОГИ: «Продали «Арктику», купили «Север»; тарифы на проезд заморозили и спасли кошку

Здравствуйте, в студии Александра Ретунская. На этой недели мы чествовали Татьян и студенчество, из всех динамиков на нас лились песни незабвенного Владимира Высоцкого. В правительстве региона отчитывались о реализации программы «Комфортная среда», а сити-менеджер Мурманска приоткрыл завесу над сделкой по продаже кинотеатра «Атлантика». Пришло время подвести итоги на «Арктик-ТВ».

Бывший кинотеатр «Атлантика» уйдёт в частные руки. Легендарное здание продали за 50 миллионов рублей. На эти деньги город приобретёт квартиры для маневренного фонда. А в это время говорят, что владелец знакового здания планирует открыть в его стенах вещевой рынок. В городской администрации признают, что содержание убыточной недвижимости накладно для муниципалитета, а на реконструкцию необходимо порядка 200 миллионов рублей.

С 1985 года в нём не было ремонта, - напомнил журналистам Андрей Сысоев, глава администрации г. Мурманска. – В нём необходимо построить заново все сети – от вентиляции до тепловых сетей, кровлю…

В этом году на дефицитный бюджет города легла дополнительная нагрузка: необходимо возместить разницу в тарифах перевозчикам, работающим на пассажирских маршрутах, построить новую котельную. Остро стоит вопрос с расселением людей из-за сложной ситуации на Жилстрое, где сразу несколько домов остались без отопления. К тому же, временные квартиры получили горожане, потерявшие кров после пожаров и взрыва бытового газа в конце прошлого года. 50 миллионов рублей вырученные с продажи «Атлантики» планируют вложить в покупку гостиницы «Север». А это - 65 дополнительных квартир для нуждающихся семей. «Мы готовы к проверкам контролирующих органов», - заверил горожан в чистоте сделки Андрей Сысоев, глава администрации г. Мурманска.

Вопреки ожиданиям, в четверг на заседании горсовета депутаты не стали обсуждать тему продажи «Атлантики» вовсе, зато обсудили вопрос пересмотра стоимости проезда в общественном транспорте. Её в этом году решили не повышать. Мудрое решение.

- Я думаю, что ближайшие полгода этот тариф меняться не будет, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Вы знаете, что в соответствии с действующим законодательством, тарифы у нас меняются один раз в год. Если не появятся новые изменения в законе, то в течение этого года тариф меняться не будет.

В пятницу на заседании правительства Мурманской области первым из глав муниципалитетов о реализации программы «Комфортная городская среда» за 2017 год отчитался Максим Пухов, глава муниципального образования г.Полярные Зори. А как выглядит ситуации с городской средой в целом по области, узнаем у специалистов. Гость нашей программы из регионального Минстроя Елена Абраменко, первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области.

Комфортное для рабочих новое оборудование, в котором комфортно можно работать и при экстремально низких температурах, презентовали на этой неделе на территории Мурманского морского торгового порта. Гидравлический перегружатель, по словам специалистов, не будет портить и железнодорожные вагоны.

И ещё новость этой недели. Генеральный директор ММТП Александр Масько и директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша назначены сопродседателями предвыборного штаба Владимира Путина. В штаб войдёт новое доверенное лица президента – главный врач областной клинической больницы Александра Будова, где так же полным ходом идёт переоснащение операционных, идёт процесс освоения нового медицинского оборудования.

Изменения в избирательном законодательстве дают право в этом году выдвигать наблюдателей на избирательные участки во время выборов Президента РФ от региональной Общественной палаты. Гость программы Юрий Мананков, секретарь Общественной палаты Мурманской области, рассказывает о том, сколько будет избирательных участков, как будет осуществляться подбор и идти подготовка наблюдателей – представителей Общественной палаты.

Главный полицейский Заполярья Игорь Баталов заверил жителей области, что жить в регионе стало спокойнее. В 2017 году количество зарегистрированных преступлений снизилось более чем на 15 процентов. А их раскрываемость выросла.

- Уже третий год идёт снижение количества зарегистрированных преступлений в нашем регионе, - отмечает Игорь Баталов, начальник УМВД России по Мурманской области. - В это году зарегистрировано 12700, я напомню, что три года назад у нас регистрировалось 18 тысяч. Сейчас отмечается значительное снижение. На 20% наблюдается сокращение преступлений по категории тяжких и особо тяжких.

Раскрываемость разбоев и изнасилований достигла абсолютного максимума, чего не скажешь о грабежах и кражах, расследование которых, впрочем, не опускается ниже 75%. В ушедшем году сталось 2 нераскрытых убийства, работа над которыми продолжается.

Сначала морозы, а за ними оттепель с метелью. Неделя добавила забот сотрудникам ГИБДД, а началась она сразу с двух серьезных ДТП с человеческими жертвами. ЧП произошло примерно в 60 километрах от Мурманска, в районе Долины Уюта. Видеорегистраторы участников движения запечатлели сразу две аварии, и обе с участием междугородних рейсовых автобусов. ДТП произошли на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. По словам очевидцев, микроавтобус, следовавший по маршруту Заозерск-Мурманск столкнулся лоб в лоб с автомобилем марки «Тойота», где находились четыре пассажира. Два человека скончались на месте.

Второе ДПТ произошло с участием легкового автомобиля «Форд» и маршрутного такси, которое следовало в Заполярный. В результате аварий погибли 4 человека, среди которых и 17-летний подросток. Ещё 7 пассажиров госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. По факту ДТП, повлекшего гибель несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело.

Не только движущийся транспорт попал в поле зрения гаишников на минувшей неделе. Рейд у торгового центра «Лента» заставил нарушителей ПДД убрать автомобили с парковочных мест, отведенных для инвалидов.

И еще один раз попали сотрудники ГИБДД в поле зрения наших телекамер. На этот раз повод был более чем радостный, в семье инспектора дорожного движения на свет появилась тройня. Пока счастливые родители выбирают имена своим чадам, мы все дружно чествовали Татьян и студенчество. Апофеозом торжеств стал бал в областном центре.

Учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. Немного скомкано отметили в прошедшее воскресение очередную годовщину со дня смерти вождя пролетариата. По идейным соображениям коммунисты Мурманска возложили цветы к памятнику отдельно от активистов областной ячейки под председательством Геннадия Степахно.

25 января поэту, актеру, автору, исполнителю песен Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 80 лет. Согласно соцопросам, из года в год россияне называют среди самых любимых следующие песни: «Охота на волков», «Песня о друге» и «Диалог у телевизора». Впрочем, у каждого Высоцкий свой.

Народный сюжет удалось снять корреспондентам «Арктик-ТВ» на минувшей неделе. История о том, как соседи и полицейские спасали кошку из закрытой квартиры растрогала телезрителей и только поэтому достойна занять место в выпуске программы «Итоги».

А в завершении выпуска хочу напомнить нашим зрителям о четырехлетней Соне Малышевой. Для операции по восстановлению слуха требуется собрать средства как обычно всем миром и срочно. Давайте поможем!