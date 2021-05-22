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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.05.21 20:30

ИТОГИ: Проект «На Севере жить» меняет нашу жизнь к лучшему

Здравствуйте! Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская. А помогут нам разобраться в информационном  разнообразии гости студии: сити-менеджер Мурманска Евгений Никора, врача оториноларинголог Артём Терехов и  директор АНО «Мурманконгресс» Артём Марышев.

Пролёт старого Кольского моста через Тулому вот-вот начнут демонтировать, так что любоваться на достопримечательность осталось недолго. Новый мост обещают сдать в эксплуатацию к концу года.

Каким будет областной центр через несколько лет говорили на этой неделе в Центре развития регионом, где собрались участники инициативной группы по контролю над исполнением проекта «На Севере жить». В ближайшие 10 лет Мурманск должен стать одним из красивейших городов за Полярным кругом. Власти планируют переоборудовать центр города, освободив больше места для пешеходов, реконструировать привокзальную площадь.

Когда в областном центре заменят все старые окна в зданиях дошкольного образования, мы спросим у главы администрации города Мурманска Евгения Никоры.

В Мурманском областном онкологическом диспансере появилось новое оборудование – электронные ускорители, способные лечить раковые клетки без воздействия на здоровые органы. Для установки этих устройств в учреждении была проведена реконструкция специальных помещений – каньонов.

Как коронавирус может влиять на вкус и обоняние, узнаем у врача оториноларинголога Артёма Терехова.

А Артём Марышев, директор АНО «Мурманконгресс» расскажет зрителями «Арктик-ТВ» о том, как финансируется и, чем занимается, возглавляемое им учреждение.

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