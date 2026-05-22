Итоги работы Общественной молодёжной палаты за 2025 год обсудили в Мурманской областной Думе

На заседании профильного комитета отметили, что основной акцент в работе Молодёжного парламента сделан на патриотических проектах в честь празднования Дня Победы, развитии просветительских проектов, межрегиональном взаимодействии молодёжных парламентов и продвижении инициатив в сфере молодёжной политики.

Павел Хлопонин, председатель Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе: «Хотелось бы отметить, что мы стали инициаторами патриотической акции «Диктант Победы — 2025» на площадке Мурманской областной Думы. С инициативой организовать одну из региональных площадок выступил именно Молодёжный парламент».

Также в отчёте прозвучало, что в 2025 году Мурманская область председательствовала в Совете молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. На этой площадке проводили обмен опытом и обсуждали законодательные инициативы с коллегами из других регионов. Кроме того, проект «Арктический диалог», где участники специальной военной операции проводят уроки мужества, назвали успешной региональной практикой патриотического воспитания.

С 2026 года полномочия действующего созыва завершаются, но комитет принял доклад к сведению, назвав работу молодых парламентариев реальным вкладом в жизнь и развитие региона.