ИТОГИ: Радость и горе соседствуют – праздники, ЧП и трагедии уходящей недели

Здравствуйте! Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.

Майские праздники и первый рабочий день принесли нам массу переживаний. На выходных северян потрясло сообщение о взрыве самогонного аппарата в квартире, в результате которого погиб ребёнок. Как гром среди ясного неба прозвучало сообщение о том, что бродячие собаки покусали маленькую девочку, да так, что её экстренно вынуждены были перевести в столичную клинику. Следом ЧП федерального масштаба – расстрел учащихся в Казани…

По горчим следам Андрей Чибис поручил усилить меры безопасности в школах и социальных объектах региона. Кроме того, по поручению губернатора в ближайшее время будут открыты дополнительные «телефоны доверия» для школьников, которые оказались в трудной психологической ситуации и для тех, кто стал свидетелем опасных высказываний в молодёжной среде. Такие меры, вводят после произошедшей в Татарстане трагедии.

Главной темой выездного совещания секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева в Мурманске стало противодействие терроризму и экстремизму.

Авария на железнодорожных путях в Карелии на время парализовала движение поездов в сторону Мурманска. Как минимум два состава задержались в пути. На станции Заделье участка Петрозаводск – Медвежья Гора 19 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельс. Пострадавших во время ЧП нет. Тем не менее, Карельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности. Заинтересовалась ситуацией и в Мурманском следственном отеле на транспорте.

Утром 13 мая в Ленинском округе Мурманска сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в своём автомобиле. По предварительной версии, мужчина, 1987 года рождения выстрелил себе в голову. Однако остался жив и доставлен в больницу. На месте происшествия работали полицейские, следователь и криминалисты. Был осмотрен автомобиль пострадавшего и прилегающая территория. По словам следователя, оснований, что в отношении полицейского было совершено преступление, нет. Сейчас выясняется картина произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение…