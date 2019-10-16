Итоги реализации на территории Мурманской области нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» представил глава региона в Екатеринбурге на Всероссийском семинаре-совещании

На Всероссийском семинаре-совещании в Екатеринбурге Андрей Чибис представил итоги реализации на территории Мурманской области нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Глава региона отметил, что одним из главных мотиваторов успешной работы по безопасным и качественным автодорогам является такой мощнейший логистический проект, как Мурманский транспортный узел.

«В сложных погодных условиях Крайнего Севера правительство Мурманской области мобилизовало все силы для качественного и своевременного выполнения работ по приведению автодорог в нормативное состояние в течение нашего короткого строительного сезона, который почти в два раза меньше, чем в средней полосе России», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также проинформировал о созданной в регионе многоуровневой системе контроля за подрядными организациями и качеством выполнения работ с привлечением заинтересованных общественных организаций, интерактивных ресурсов обратной связи.

«Всего в 2019 году в рамках регионального проекта, государственной и муниципальных программ в Мурманской области приведено в нормативное состояние более 170 км автомобильных дорог регионального и местного значения, что превышает показатель 2018 года более чем в два раза. На эти цели направлено более 2,6 млрд рублей средств регионального и муниципальных дорожных фондов, а также федерального бюджета», – сказал Андрей Чибис.