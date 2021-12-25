ИТОГИ: Регион - в ожидании «Сибири» и Нового года

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Сегодня в нашей студии будут звучать барабаны! Встречайте - Светлана Митина, перкуссионист, и режиссёр Евгений Гоман! Расспросим их о проекте «ФоноТЭКа». А Олег Гаврилкевич расскажет о том как продвигается работа по установке видеодомофонов в Мурманске, гастроэнтеролог областной больницы Жанна Терсинских вооружит нас полезными рецептами новогодних блюд.

И традиционно расскажем о самых важных событиях недели.

Атомный ледокол «Сибирь» вернулся к причалу Балтийского завода после финального этапа программы заводских ходовых испытаний. Судно готовят к переходу в Мурманск. Во время контрольного выхода в акваторию Финского залива заводская команда провела окончательную проверку систем и механизмов судна, замечания по которым были выявлены на первом этапе испытаний. Ожидается, что акт передачи ледокола заказчику («Атомфлоту») будет подписан в последних числах текущего года. Государственный флаг Российской Федерации будет поднят на борту атомохода в начале 2022 года.

Памятный знак с именами погибших моряков с судна «Онега» будет временно установлен в храме Спаса на Водах в Мурманске. Его разместят там с 28 декабря до середины января. Он будет доступен для всех, кто захочет почтить память рыбаков. Также 28 декабря в храме пройдут богослужения. В день трагедии в конце прошлого года была создана комиссия при правительстве региона. С родными на протяжении долгого времени работали психологи, а также кураторы, которые помогали с документами. Родственники погибших и пострадавших моряков получили все полагающиеся им выплаты. Кроме того, для близких был организован выход в море к месту гибели судна. Некоторые вопросы остаются на контроле правительства по сей день. В гибели экипажа траулера «Онега» следователи подозревают заместителя руководителя компании-судовладельца, которому капитан судна, находясь на промысле в акватории Баренцева моря, сообщил о сложной погодно-климатической обстановке и постоянном процессе обледенения судна. Напомним, Рыболовецкое судно «Онега» затонуло в Баренцевом море у Новой Земли 28 декабря 2020 года. Из 19 человек, находившихся на борту, спастись удалось только двоим.

В Мурманске выдано разрешение на строительство первого дома на улице Бондарной. «В рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» на улице Бондарной в Мурманске запланировано строительство двух жилых домов. На сегодняшний день получено положительное заключение госэкспертизы и разрешение на строительство первого дома», – сообщил первый заместитель регионального министерства строительства Алексей Грачиков. В феврале подрядчик вынесет сети теплоснабжения, находящиеся на земельном участке и приступит непосредственно к строительству, которое должно завершиться до конца 2022 года. Проектная документация по второму дому уже проходит государственную экспертизу. Планируется, что возведение второго объекта завершится во втором квартале 2023. Напомним, согласно техническому заданию, на улице Бондарной в Мурманске должны появиться два современных четырехэтажных дома. Предполагается, что именно в них переедут жители аварийных малоэтажек, расположенных в микрорайоне «Больничный городок».

Госжилинспекцию региона преобразуют в министерство в связи с объединением полномочий по осуществлению жилищного и строительного надзоров в единый исполнительный орган государственной власти Мурманской области. Новое министерство будет контролировать деятельность управляющих организаций; вести надзор за региональными операторами, за соблюдением требований, установленных жилищным законодательством, деятельности в сфере управления многоквартирными домами; осуществлять региональный государственный строительный надзор. Данные меры направлены на усиление контроля в жилищной и строительной сферах и оптимизации работы контролирующих ведомств.

В столице Заполярья активно развивается энергетическая отрасль. МГТУ и международная группа «Энел» подписали соглашение о сотрудничестве в академической и научной сфере.

В рамках проекта «ФоноТЭКа» региональное Минэнерго и ЖКХ выпустило ролик о развитии энергетики в Мурманской области. Видеоклип представляет собой коллаборацию производств и искусства. Ведомство при поддержке ресурсоснабжающих предприятий разработало идею, согласно которой с появлением в области новых энергетических объектов усложняется музыкальное сопровождение. Ролик демонстрирует работу оборудования, персонала профильных предприятий и зимнюю природу Заполярья. Проект «ФоноТЭКа» реализован Министерством энергетики и ЖКХ региона при участии представителей профильных организаций и предприятий Мурманской области. Цель - привлечь внимание общественности к развитию топливно-энергетического комплекса, показать роль энергетики в развитии Кольского Заполярья. А разобраться в тонкостях необычного проекта нам помогут наши гости: Светлана Митина и Евгений Гоман.

Состоялась четвёртая игра зимней серии «Что? Где? Когда?». Против телезрителей выступила команда магистра Андрея Козлова, в составе которой и житель Мурманска Алексей Бакуменко. Игра была довольно напряженной и не все вопросы дались знатокам. Алексею Бакуменко выпала участь сыграть раунд суперблиц. Однако правильного ответа на вопрос о затоплении острова он дать не смог. По крайне мере так посчитал ведущий. А прав он или нет, вы можете определить сами, посмотрев выступление знатока. Также неудачей для Бакуменко обернулась попытка угадать, что лежит в чёрном ящике. Тем не менее, итоговый счёт игры 6:4 в пользу команды Козлова. Знатоки прошли в финал сезона. Он состоится 26 декабря в 22.40.

Мечты есть у каждого. И, как известно, они должны сбываться. И даже если все вокруг твердят, что будет сложно, а может, даже невозможно, всё равно, нужно двигаться в своей цели. Так думает и мурманский инвалид Артём Ермоленко, который, несмотря на трудности, получил права на вождение автомобиля.

Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов. Теперь проходить технический осмотр автомобиля необходимо только при постановке на учёт, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. Для грузового и общественного транспорта, а также личного транспорта, который используется в качестве такси, техосмотр сохраняется.

Управление Росреестра по Мурманской области подвело итоги по результатам работы своих проектов.

В праздничной эйфории легко потерять бдительность и здоровье. Алкоголь, часто сопровождающий застолье, может стать причиной ДТП и серьёзных травм. Прийти на помощь пострадавшим от «новогодних» падений, ушибов и переломов готовы врачи Мурманской областной клинической больницы.

По Заполярью путешествуют не только туристы, но и наши четвероногие друзья. Пёс по имени Харпо приехал погостить на заснеженные склоны вместе со своей хозяйкой. В инстаграме – он настоящая звезда. Бигль по имени Харпо приезжает в Мурманскую область уже в третий раз. Вместе со своей хозяйкой Анастасией он покоряет снежные склоны Кировска. Своими впечатлениями от путешествия девушка делится на своей личной странице в «Инстаграм». По её словам, прокатиться с горы им удалось два раза. В первый раз Харпо бежал в горку сам, а уже во второй – ехал на руках хозяйки. На данный момент довольная собака едет домой – отсыпаться, отмечает Анастасия.

Новогоднее настроение должно быть у всех мурманчан. Об этом позаботились депутаты городского Совета. Пусть не все, а только двое – Татьяна Ковалева и Артём Кузьмин. Благодаря им и экс главе администрации Мурманска Евгению Никоре впервые в этом году в микрорайоне Роста установили праздничную иллюминацию.