Итоги регионального конкурса грантов на реализацию молодёжных кинопроектов: «Лошадка в сугробе», «Можно всё», «Ленин наоборот», «Это всего лишь полярный день»

Подведены итоги регионального конкурса грантов на реализацию молодёжных кинопроектов. По 500 тысяч рублей получат четверо молодых кинематографистов.

Мария Олейник из Мурманска будет снимать в Терском районе комедийную мелодраму «Лошадка в сугробе». Это короткометражный фильм о событиях десятилетней давности, когда молодая учительница приезжает за мужем в северное село, где нет интернета, она единственный педагог на всю округу, а по улицам бродят дикие лошади. Из любви к мужу она соглашается провести здесь одну зимовку и возобновляет работу давно закрытой сельской школы. Ксения Ризниченко создаст документальный фильм «Можно всё». Это четыре истории о героях, любящих экстремальный спорт и Север. Фильм-наблюдение за жизнью людей, преодолевающих немалые трудности в погоне за исполнением своих мечтаний и реализацией амбиций.

Мария Самушева из Москвы будет работать над комедийной короткометражкой «Ленин наоборот». Это фильм о Мурманском дизайнере по имени Нинель, которая участвует в всероссийском конкурсе на новый дизайн купюры 1000 рублей и хочет увековечить на банкноте символ Русского севера – атомный ледокол «Ленин», на борту которого работала её мама. Дарья Третьякова из Мурманска снимет картину «Это всего лишь полярный день». Короткометражная лента рассказывает о необыкновенных приключениях иностранной туристки в столице Кольского Заполярья во время международного урбан-фестиваля «РОСТ».

В этом году в конкурсе грантов приняли участие 14 молодых представителей российской киноиндустрии. Шестеро из Москвы, один – из Санкт-Петербурга, семеро – из Мурманска. Гранты предназначены для съёмок игровых или неигровых фильмов, снятых в нашей области и на северную тематику.