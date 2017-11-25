ИТОГИ: «Роснефть» готовится войти в регион со 100 млрд рублей, мракоборец Милонов заглянул в МАГУ, а журналист Марат Хайруллин даст бой коррупции

Здравствуйте! Подводим итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». А начнём мы с итогов Международной деловой недели, которая прошла в Мурманской области. Все остались довольны и числом участников и результатами переговоров. А уже в среду, после завершения форума, нам представили инвестпроект «Роснефти» на 100 миллиардов рублей.

Компания «Роснефть» окончательно решила прийти в микрорайон Росляково. Проект по созданию базы обеспечения арктических проектов на площадке 82-го судоремонтного завода вступил в фазу практической реализации. Правда, завершится он лишь к 2030 году. Об этом рассказали на заседании комиссии по инвестиционным проектам. Сейчас «Роснефть» подбирает под проект земельные участки, после чего перейдёт к инвестиционной стадии. Базу создавать будут с нуля, а само строительство займёт по планам 4 года.

«Русская Аквакультура», крупнейшая российская рыбоводная компания, объявила о приобретении опциона на заключение договора о покупке доли в размере 40 процентов уставного капитала рыбоперерабатывающего завода в посёлке Три Ручья.

Казалось бы, в экономике оживление, настроение приподнятое, а тут на свет выходит новый кремлевский рейтинг, который в очередной раз пророчит смену власти в нашем регионе. Ответ губернатора Марины Ковтун в соцсетях был как обычно ироничным: «В тысячном гадании на «кофейной гуще» никому неизвестные эксперты «Кремлёвского рейтинга» в 100500-й раз снимают Марину Ковтун. Привет экспертам! Приглашаю в регион, окунитесь в реальность», - написала губернатор в «Тwitter».

Не надо было будить спящую собаку. В регион пожаловал заезжий борец с коррупцией, журналист Марат Хайруллин, который обещает всех вывести на чистую воду. Чисто из корпоративной солидарности стоит предупредить Марата, что все борцы с коррупцией в нашем регионе заканчивают бесславно: Сергей Субботин, бывший мэр Мурманска, удостоился импичмента и отставки. Сергей Габриелян, предприниматель, мнящий себя политиком погряз в многолетних разбирательствах по делу о клевете; Василий Пимен, предприниматель и бывший лидер регионального отделения ЛДПР, получил срок в колонии общего режима. А ведь он тоже во главе своего теле-, радио-, интернет-холдинга «Триумф» боролся с коррупцией. Этот список можно ещё продолжать, но мы будем ждать конечно новых расследований, того, о чём мы ещё не знаем. А то зачем приезжать было за тридевять земель в Заполярье, чтобы заниматься плагиатом, черпая «грязь» из уже написанного мурманскими блогерами?

Вот Виталий Милонов всегда на своей волне! Всегда оригинален и не подражаем. В понедельник к нам пожаловал Виталий Милонов, борец с гей-пропагандой и коррупцией в том числе. Несмотря на задержку рейса из Санкт–Петербурга на 3 часа, он всё-таки дождался вылета в Мурманск. В заполярной столице политик ничего вызывающего не делал. Разве только поужинал с губернатором Мариной Ковтун, о чем мы узнали из Всемирной паутины, и отведал местный фаст-фуд с вице-губернатором Анатолием Векшиным, которому, как выяснилось, мы и обязаны визитом политика. Именно он пригласил Виталий Валентиновича выступить перед студентами МАГУ.

Важно и то, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун пообщалась с известным депутатом Госдумы. У нашей области появился в Государственной Думе ещё один лоббист, тем более, как выяснилось, для Милонова Кольский полуостров не чужой, в Североморске сын военного моряка, а ныне депутат Госдумы, провёл значительную часть своего детства.

Зная о приверженности Виталия Милонова питерским традициям, уже поздним вечером Милонова познакомили с мурманской шавермой. Для тех, кто не знает, скажу, что Виталий Милонов спасает питерскую шаверму от её поглощения московской шаурмой. Кстати, мурманская шаверма оказалась со свининой, что удивляет традиционных любителей этого блюда. Как бы то ни было, она оказалась вкусной, поэтому питерский политик её рекомендует всем.

А депутаты Мурманской областной Думы на этой неделе собрались на очередное заседании, на котором они принялись считали деньги и пытались урезать расходы бюджета текущего года, но профицитным 2017 год, как планировали ранее, он не стал. Несмотря на финансовые сложности, министр соцразвития региона анонсировал существенные выплаты молодым мамам, которые в случае одобрения поправок в закон Думой, могу появиться уже летом 2018 года. Кто-то печально вздохнет: «Эх, поторопились с первенцем», а другие задумаются, а не пожертвовать ли ради такого дела карьерой и не родить ли ребенка сейчас, не откладывая на потом?

Старейший на Северном флоте отряд морского спецназа отметил 45-ю годовщину. Торжественные мероприятия, посвященные дню основания подразделения, состоялись в городе Полярном.

В Мурманской гавани случился пожар. Загорелся траулер «Одиссей-1», который находился в сухом доке судоремонтного завода ММФ. На месте ЧП работали силы трёх пожарных частей. Над Кольским заливом стелется дым. Горит краболов «Одиссей-1». Возгорание на судне, стоящем в сухом доке судоремонтного завода, случилось примерно в половину десятого утра. На место выехали силы трёх пожарных частей города. К этому времени пожар на борту траулера охватил 200 квадратных метров. Это примерно треть судна длиной 51 и шириной 12 метров . К пяти часам вечера пожар всё ещё потушить не удалось… Информации о пострадавших в пожаре нет.

Первая женщина-почтальон с медалью «За отвагу на пожаре» скоро появится в Умбе. Светлана Абрамова, не думая о себе, вынесла из горящей квартиры двух маленьких детей. Увидела беду, заскочила, вынесла… Так скромно Светлана Абрамова, почтальон из Умбы, рассказывает о своём подвиге. На месте происшествия женщина оказалась по долгу службы - несла заказное письмо.

Подвиг женщины не остался без внимания. Её поблагодарило руководство регионального отделения «Почты России», а дома Светлану Абрамову ждёт награда от администрации муниципалитета. Кроме того, почтальона представили к правительственной награде: обещают вручить медаль «За отвагу на пожаре». Её учредили в 2002 году для военнослужащих и сотрудников МЧС за смелость и самоотверженность в тушении пожаров и спасении людей из огненной стихии. Гражданские удостаиваются этой высокой награды лишь в особых случаях.

В понедельник на Иманде ушёл под лёд лыжник. Как сообщают региональные СМИ, двое мончегорских лыжников совершали прогулку. Один из мужчин провалился, но благодаря товарищу, он был спасён и с обморожениями госпитализирован в больницу.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Как раз на этой неделе пользователи мурманской группы «ДТП ЧП» «ВКонтакте» бурно обсуждали тему ушедшего под лёд снегохода.

Так же на этой неделе в СМИ появилась информации по факту гибели двух туристов в Умбе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц». Напомним, что в начале ноября пропала группа из четверых человек. Среди них были 3 туриста из Петербурга (в их числе и папа с сыном-подростком), а также житель Умбы, их сопровождающий. В тот день они возвращались в поселок по акватории Белого моря. Погода была плохой - сильно штормило.

Через пару дней к берегу прибило 2 тела. Это был отец мальчика и его друг. Погибших не спасли даже специальные жилеты. Житель Умбы Николай Бездорожий и сын погибшего Глеб Уткин остаются пропавшими без вести. Бездорожего знали в Умбе как опытного рыбака.

Мурманчане увидят финский фильм, получивший приз на Канском фестивале. Его покажут на открытии фестиваля «Неделя финского кино», который в 18-й раз состоится в столице Заполярья. В этот раз кинофестиваль выйдет за рамки формата кинопоказов. Зрители смогут совместить просмотр лент с посещением концертов и выставок.