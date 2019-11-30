ИТОГИ: С новым сити-менеджером Мурманска, или Театр кукол ждёт министра

Время подводить итоги на телеканале «Арктик-ТВ». В студи - Александра Ретунская. В четверг депутаты выбрали нового сити-менеджера Мурманска, теперь руководить администрацией областного центра будет Евгений Никора.

К нам едет министр культуры! Ну, или, по крайней мере, его очень ждут на открытии после реконструкции нового здания Мурманского областного кукольного театра. Ещё бы, ведь новоселье состоялось благодаря нацпроекту и, конечно же, огромному желанию директора театра обрести крышу над головой. В нашей студии совсем скоро появится Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол.

Так же мы ждём в студии и руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Анну Бойко и начальника отдела Государственного земельного надзора Татьяну Швейцер, чтобы узнать, как правильного оформить земельный участок и что такое самозахват земли.