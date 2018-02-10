ИТОГИ: Семидневка ЧП, аварий и трагедий, или Региону нужны деньги на повышение МРОТ и реализацию проекта «Арктический доктор»

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии Александра Ретунская. Полный штиль и тревожная оперативная сводка: сход лавины унёс жизнь молодого спасателя в Хибинах, с начала года в Мурманской области зафиксирована уже два случая суицида со смертельным исходом среди подростков, коммунальные ЧП - прорыв канализации и пожары в центре Мурманска - стали самыми обсуждаемыми новостями в социальных сетях.

Самая резонансная тема уходящей недели среди мурманчан – пожар, лишивший крова жителей «сталинки» в центре города. Что теперь будет с погорельцами? Какой процент собственников загодя застраховал своё имущество? Как защитить себя от неисправной проводки в квартире у соседей? Всё это обсуждают на кухнях. В такие моменты становится понятно, зачем областной столице необходим маневренный фонд, хотя люди, лишившиеся крыши над головой, сейчас живут кто где - по родственникам и друзьям.

Сразу несколько тревожных новостей пришло из Кировско-Апатитского района. В «Снежной деревне» кусок ледовой скульптуры обрушился на 10-летнего мальчика во время экскурсии. Несчастный случай произошёл в то время, когда вопреки запретам взрослых, подросток пытался забраться на сцену снежного кукольного театра. Ледяная конструкция рухнула… Школьника оперативно доставили в больницу, диагноз - закрытый перелом стопы. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ещё одно ЧП. На этот раз со смертельным исходом. На прошлых выходных на горе Юкспорр в Хибинах под лавиной погиб спасатель. Официальная версия на сегодняшний день такова: трое жителей Апатитов, сотрудники аварийно- спасательной службы, увлекающиеся альпинизмом, совершали подъём на гору по профессиональному маршруту. Отметим, метеорологическая обстановка и уровень лавинной опасности были приемлемыми для восхождения. Однако, из-за ухудшения погодных условий молодым людям пришлось спускаться с горы на сноубордах. Один из спасателей случайно спровоцировал сход снега. Помощь прибыла через 10 минут, но спасти молодого человека не удалось. В феврале Максиму Захарову исполнилось бы 24 года. Он сам участвовал в десятках спасательных операций.

Следственный комитет на этой неделе занимался розыском женщины и ребёнка, ставшими героями видео ролика. А поводом к таким действиям послужил видеоролик с авторегистратора, попавший в социальные сети, на котором зафиксировано, как потоки воды, хлынувшей из лопнувшей трубы вниз по улице Старостина, смыли мамашу с коляской. На видеозаписи видно, что женщина с ребёнком пыталась перейти дорогу, однако форсировать бурный поток, несущийся по проезжей части, им не удалось. Напором воды её сбило с ног и протащило несколько метров по дороге. Пострадавших теперь ищет следственный комитет. Следствие намерено дать правовую оценку оперативности действий должностных лиц коммунальных служб.

В последние время аварии на теплосетях в Мурманске стали обыденностью. Происшествия научили коммунальщиков оперативно реагировать на ЧП. Рабочие быстро отрезают потоки воды от дороги снежным бруствером, в противном случае оживленная магистраль может превратиться в каток...

Один наш земляк решил заработать в Интернете на операциях с криптовалютой, но попал на реальные деньги. Житель Кандалакши попытался купить через Всемирную паутину оборудование для майнинга, но нарвался на мошенников, разместивших в Интернете копию сайта одной из столичных фирм по продаже компьютерных комплектующих. Как отличить настоящий веб-ресурс от поддельного, рассказывает гость нашей программы Артём Марышев, руководитель ЦПП Мурманской области.

О чем жалуются граждане в приёмную лидера партии «Единая Россия»? Об этом рассказали руководители регионального отделения партии власти, подводя итоги работы общественной приёмной Дмитрия Медведева за 2017 год. Оказывается, в приёмной «Единой России» в прошлом году приняли около 2 тысяч человек. Жители региона чаще всего обращаются за помощью с похожими проблемами: задают вопросы, связанные с работой служб ЖКХ, медучреждений или социальной сферы. Несмотря на значительный административный ресурс и статус, тех, кто обычно берёт тот или иной вопрос граждан на контроль, процент положительно решенных дел составляет 25,5%. Чуть больше четверти!

Уже 15 февраля депутат Госдумы экс-мэр Мурманска Алексей Веллер планирует выступить на межпарламентских слушаниях, где депутат Госдумы озвучит предложение о межбюджетных формах поддержки северных регионов, которым предстоит пересмотреть величину минимального размера оплаты труда с учётом полярок и северных коэффициентов. Если предложение Алексея Веллера будет поддержано, то минимальные зарплаты увеличатся до 25 тысяч рублей. Такие повышения лягут дополнительной нагрузкой на местную казну. Где взять деньги? Если предложение нашего депутата в Госдуме будет учтено, то из федерального бюджета в Арктические регионы может быть перераспределено порядка 20 млрд рублей.

А Марине Ковтун, губернатору Мурманской области, на уходящей неделе пришлось защищать перед ректорами медицинских вузов и светилами науки программу «Арктический доктор». Отметим, что это программа – инициатива главы нашего региона, она начнёт действовать уже в этом году. Предполагается, что приезжие специалисты в возрасте до 50 лет и, как минимум, с 10-летним стажем сразу получат выплату в 500 тысяч рублей, ещё столько же после года работы. А после пяти лет работы на Севере приезжим докторам выплатят ещё миллион подъёмных. Власти подсчитали, что для реализации проекта «Арктический доктор» потребуется более миллиарда рублей.

Не обошлось во время телемоста без жарких дискуссий. Академик, ректор одного из петербургских медицинских вузов Сергей Багненко выразил сомнение, что молодых врачей удастся привлечь на Крайний Север только деньгами, когда на кону перспективная карьера, уже появилась семья. По его мнению, наивно считать, что люди захотят остаться жить в Заполярье даже за преференции.

- Ответ главы региона не заставил себя ждать: «Все жители области, когда-то приехали сюда. Я, коренная мурманчанка, не представляю жизни в другом регионе. Меня не пугают ни полярная ночь, ни полярный день, ни другие катаклизмы», - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

А Сити-менеджер Мурманска Андрей Сысоев на этой неделе отвечал на вопросы горожан на традиционной «прямой линии» в редакции газеты «Вечерний Мурманск». Диалог между руководством города и мурманчанами - акция традиционная, поэтому обращаются по телефону северяне не только за советом и помощью, но и с предложениями.

- Если ранжировать по частоте запросов, то на первом месте это вопросы по ЖКХ, на втором - здравоохранения, на третьем - это благоустройство нашего города, ремонт дорог и скверов, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска.

За годы существования проекта в главной городской газете его участниками стали руководители структурных подразделений мэрии, городских служб, депутаты горсовета и регионального парламента. Самые интересные вопросы и, конечно, ответы - публикуются на страницах периодического издания.

- Вопросы, которые, если кто-то не смог дозвониться, мы записываем, а потом передаем в администрацию, - пояснил работу «прямой линии» Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск», - чтобы вопросы людей были услышаны, а проблемы решены.

Не успели городские власти открыть в парке на Семёновском озере новые световые конструкции - работы одного из студентов арктического университета, как арт-объекты повредили вандалы.

Памятная стела Зое Космодемьянской и мемориальная доска Виктору Тимофееву вскоре появятся в Мурманске. Работы мурманского скульптора Александра Арсентьева давно украшают город, среди них памятник Валентину Пикулю, бюст Героя России Тимуру Апакидзе, бюсты на Алее писателей. Сейчас в его небольшой, но уютной мастерской соседствуют величественные бронзовые скульптуры Зои Космодемьянской и Виктора Тимофеева. По макету Александра Арсентьева их отлили в Смоленске и недавно привезли в Мурманск.

Как признается автор, путь от идеи до результата был непростым. Образы разведчицы и заполярного писателя помогли воспроизвести старые фотографии.

- Фотографий документальных, чётких, хороших, таких как у Тимофеева, у Зои не сохранилось, а те, которые есть, уже испорчены ретушью, внесены какие-то изменения в эти фотографии, - отмечает Александр Арсентьев, скульптор. - Было тяжело работать над образом.

Работа над скульптурами вышла на финишную прямую, осталось только подготовить камень - основу для стелы и мемориальной доски. Вместе с постаментом памятник Зое Космодемьянской будет весить 100 килограммов и поднимется ввысь на три метра.

- Считаю, что работа нашему скульптору удалась, очень прекрасная работа. Она выполнена с душой, максимально приближена к оригиналу, показан несгибаемый дух Космодемьянской, - делится своими впечатлениями Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска.

Региональные коммунисты отметили четверть века деятельности КПРФ в Мурманской области торжественным собранием.

Заведующий отделением Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Геннадий Лаврушин стал заслуженным врачом Российской Федерации. Травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, главный внештатный специалист детский травматолог-ортопед Мурманской области, удостоен высокой государственной награды за заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Сотрудники ГИБДД пришли на помощь маме с ребёнком, которому требовалась срочная медицинская помощь. История спасения произошла ещё в конце ноября, однако слава к инспекторам пришла только сейчас, когда мама мальчика рассказала об их героическом поступке.

Жизнь прекрасная и удивительна. Путешественник из Мурманска Владислав Евглевский добрался до Владивостока. В декабре прошлого года он вместе со своим котом Сэмом отправился в дальний путь автостопом. Намеченной цели искатель приключений достиг за 57 дней. Стартовали человек и кот 10 декабря прошлого года, а Новый год встречали уже в Екатеринбурге. Там путешественникам пришлось задержаться: Влад немного простыл и несколько дней восстанавливал силы. В Мурманск вернутся путешественники в марте.

11 февраля в Мурманской области стартует Всероссийская ежегодная массовая гонка «Лыжня России». В этом году на старт соревнований в 16 муниципалитетах области выйдет почти 8 тысяч человек - от самых маленьких до ветеранов спорта. В Мурманске центральной площадкой соревнований станет Долина Уюта. По прогнозам специалистов, участие в марафоне примут более 1000 человек. Спортсмены преодолеют дистанцию в 5 и 10 км . В этом году площадками для гонок так же станут и поселения области.

Не хотите на лыжах - играйте в снежки. Детская забава, но по взрослым правилам. В прошедшие выходные в Мурманске состоялись игры по юкигассен на «Кубок Арктики- 2018».