День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.04.21 20:30
ИТОГИ: Сертификат о вакцинации на английском, а ловозерские рэперы исполнили авторскую песню на саамском
Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.
Спорт – здоровье –милосердие. Сегодня у нас в гостях помощник Командующего Северным флотом Павел Кошкарев, главный онколог Мурманской области Алексанлр Давыденков и председатель общественной организации «Добросвет» Оксана Артеменко.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-
Последние комментарии
Сергей Иванович
10.04.21 01:47
еще было бы здорово это онлайн выводить)
Комментарий к новости:Наливай и пей! «Мурманскводоканал» переходит на автоматический контроль качества воды
Рудаметов Сергей Борисович
09.04.21 22:34
Класс
Комментарий к новости:Столовая-кафе - школы Мурманска активно готовят проекты «Arctic school»
Педагоги одного из МБОУ города-героя.
09.04.21 20:42
Здравствуйте, аудитория телеканала «Арктик-ТВ»! В телесюжете запечатлена член клуба «Дети военного Мурмана» Тамара Александровна Ушинская, педагог-ветеран города-героя, проработавшая учителем началь
Комментарий к новости:Пока мы помним - подвиг героев будет жить!
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Мегрэ». Художественный сериал, 75 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)На пенсию надежд нет: 8 из 10 россиян считают, что взрослые дети должны поддерживать родителей материально-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 16 копеек, доллар укрепился на 6 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела против должников-потребителей электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения