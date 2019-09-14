ИТОГИ: Северяне свой выбор сделали, А медвежонка-найдёныша откармливают кашей

Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». На этой неделе в Мурманске начался отопительный сезон - батареи в жилых домах должны потеплеть в течение пяти дней. Вот видите, врио губернатора выполнил своё обещание – ранний запуск отопления стал своего рода компенсацией за холодное лето. В итоге, согласно итогам выборной компании, Андрей Чибис зарабатывает более 60% голосов избирателей, уже названа дата инаугурации губернатора. Официально он вступит в должность 27 сентября.

Но и сейчас с приставкой врио Андрей Чибис не сбавляет оборотов и так же активно, как и во время предвыборной кампании, продолжает подкидывать журналистам информповоды.

Например, заместитель председателя правительства Дмитрий Козак поддержал обращение нашего будущего губернатора о выделении Мурманской области дополнительных средств на компенсацию возросших расходов на мазут.

Об этом стало известно по итогам состоявшегося в правительстве Российской Федерации совещания, посвящённого вопросам модернизации системы теплоснабжения Мурманской области и снижения мазутозависимости субъекта.

А другой вице-премьер Алексей Гордеев поддержал предложения Андрея Чибиса разрешить рыбакам-любителям области сдавать улов на перерабатывающие предприятия или на реализацию.