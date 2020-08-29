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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.20 20:30

ИТОГИ: Северяне ждут тепло в квартирах и прощаются с тремя чиновниками

Здравствуйте! Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.

Последняя неделя летних каникул подошла в завершению. Многих северян волнует вопрос, а как дети будут учиться в новом учебном году. Об этом сегодня поговорим с экспертами в студии. Узнаем, есть ли альтернатива общеобразовательной школе. Возможно ли научить пению в маске, а игре на инструментах в одноразовых перчатках? Обо всём этом мы расспросим Евгения Самородина, директора МБУК ДК «Строитель» ЗАТО г.Североморск.

А как вернуть нарко- и алкоголезависимого человека к нормальной жизни, нам расскажут представители уникального реабилитационного центра «Пробуждение».

Но сначала пробежимся по основным информационным темам уходящей недели.

Мурманская область к отопительному сезону готова. Трубы прошли опрессовку, проблемные инженерные сети заменили на новые. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил профильные службы запустить отопление в образовательных и медицинских учреждениях региона уже на этой неделе.

Сразу три мурманских чиновника лишились рабочих мест, Евгений Никора доложил губернатору Андрею Чибису имена тех, кто не смог решить поставленные задачи в срок.

Пандемия коронавируса еще не закончилась, а на горизонте новая вирусная угроза. Привычная для мурманчан осенняя эпидемия гриппа в сегодняшних условиях может стать крайне неприятным дополнением. В администрации города Мурманска прошло заседание муниципальной санитарно-противоэпидемиологической комиссии, на котором обсудили, как снизить угрозу заражения для жителей города.

В Мурманске состоялось традиционное совещание педагогических работников. Обсудили итоги прошлого учебного года, а также поговорили о планах на будущее.

Учителя могут бесплатно сдать тест на коронавиурс, об это заявила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Алевтина Андреева, уполномоченный по правам детей в Мурманской области завела страницу в соцсетях. Теперь пользователи «ВКонтакте» смогут обратиться по всем вопросам, касающимся отстаивания интересов несовершеннолетних напрямую.

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