ИТОГИ: Снег - на наши дороги и омбудсмен - для инвалидов

Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии Александра Ретунская.

На этой неделе только и разговоров было об уборке снега и появлении в Мурманской области ещё одного омбудсмена. Кто хочет стать уполномоченным по правам инвалидов - об этом в нашей студии мы поговорим с нашим гостем Артёмом Ермоленко.

Так же встречайте Дину Рыгину – капитана команды КВН Управления МЧС России по Мурманской области «Ой, всё». Она расскажет о том, как они добились поездки на конкурс «КиВиН» в Сочи.