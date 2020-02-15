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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.20 20:30

ИТОГИ: Снегомания, рекламораздражители, или Ренессанс Больничного городка

Здравствуйте, время поводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии Александра Ретунская.

Гололед на трассах и каша во дворах - на борьбу со стихией вышли «фронтовики» и чиновники, а губернатор Андрей Чибис объехал городские дворы инкогнито на седане.

В Мурманске появилось общество охраны памятников истории культуры! Чем не устраивают общественников вывески на центральном проспекте областного центра? На вопрос, зачем было выбрасывать в соцсети фотографии с полуобнаженными девушками, ответит гость программы «Итоги» предприниматель-«провокатор» Алексей Катаулин.

А редактор паблика «Мурманск. Что есть и что будет» Кирилл Бобров, пришедший в студию «Арктик-ТВ», расскажет о планах реновации Больничного городка и реконструкции площади Пять Углов.

Мурманчане собирают деньги на лечение Миши Жукова. Но не будем забывать, что в нашей области, как минимум, четыре ребёнка с синдромом СМА тоже нуждаются в поддержке земляков. Мы расскажем, как поживает Тимофей Мордасов.

 

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