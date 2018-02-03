ИТОГИ: Соцсети должны заменить чиновникам кабинеты, или Кого с собаками встречали в Центре детского творчества?

Здравствуйте, в студии Александра Ретунская. Пришло время подвести итоги уходящей недели. Начнём выпуск с полуофициальной хроники. На этой неделе в коридорах власти бурно обсуждали необходимость присутствия чиновников областного и муниципального масштаба в социальных сетях. Повод послужил наказ губернатора Марины Ковтун сити-менеджеру Сысоеву завести наконец-то аккаунт, дабы стать ближе к народу.

На сегодняшний день наиболее продвинутыми ньюсмейкерами в Интернете является сама Марина Васильевна. Замечены в соцсетях три её заместителя. Мнистры разговорчивостью во Всемирной паутине, к счастью или радости, не отличаются. Из глав муниципалитетов продвинутыми юзерами можно назвать Семёна Каурова, главу муниципалитета ЗАТО Александровск, Дмитрия Филиппова, мэра г.Мурманск, Михаила Павлова, главу Кандалакшского района и Максима Пухова из Полярных Зорь. Среди депутатов Мурманской областной Думы можно отметить Ларису Круглову, Сергея Дубового, Германа Иванова и Максима Белова. Впрочем, мы все помним, как однажды фотография, размещенная в Интернете сослужила депутату медвежью услугу.

Напомним, что с прошло года чиновникам вменили в обязанность отчитываться перед работодателями о профилях в социальных сетях. Существует масса методичек, о чем не стоит писать на своих официальных страничках. И все же, мое глубокое убеждение, что для такого рода публичности надо как минимум быть экстравертом. Обладать определенным талантом и располагать свободным временем - иначе эту работу придётся перепоручить специально обученном человеку. Примерно такие же опасения высказал в отношении соцсетей и Алексей Веллер, депутат Госдумы, на пресс-конференции с журналистами.

Сама губернатор находит время не только для «Твиттера», но и для групп «ВКонтакте». Намедни она дала интервью Роману Глеку. Место, правда, выбрали сомнительное - закрытый частный кальянный клуб. Однако кальян не раскуривали, а пили исключительно чай. Зато, в итоге заработали сотни лайков и тысячи просмотров.

А ещё чиновники - активные пользователи соцсетей уже сейчас могут приять участие в популярном флешмобе хэштэг а-ля «Вспомни молодость» - #япятьлетназад. По заданию популярного чэленджа нужно опубликовать знаковую для автора фотографию пятилетней давности и рассказать, где и кто вы в тот момент. Наши коллеги с сайта опентаун опробовали отыскать фотографии вип-персон пятилетней давности и вот что из этого получилось: Владимир Дядик, глава Кировска; глава администрации Кировска Сергей Свинин; глава администрации Апатитов Николай Бова. Такое впечатление, что чиновники забронзовели и за 5 лет с ними ничего ровным счётом не произошло. Уж лучше никак, чем так.

Всю неделю различные ведомства отчитывали об итогах работы за 2017 год. Прокуроры, например, заявили что их результативность в сфере противодействия коррупции выросла на 21%. Спасатели заявили, что никого не бросили в беде. Росреестр отрапортовал, что ускорился, сегодня многофункциональные центра обрабатывают обращения граждан за 5 дней. А судебные приставы посетовали на то, что у них в работе 642 тысячи исполнительных производств на общую сумму около 47 миллиардов рублей. Эта сумма сравнима с годовым бюджетом Мурманской области.

Что же мы все о деньгах и о деньгах. За неделю произошло много событий, которые позволяют нам забыть о бытовых неурядицах и подумать о глобальном.

Пополнение на Северном флоте. Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» стал самым значительным пополнением СФ в 2017 году. Что понятно - новых ледоколов военные моряки не видели вот уже сорок лет.

На этой неделе наконец то удалось урегулировать проблему с причалами рыбного порта. Берег готов встретить первые траулеры с мойвенной путины. Уже сейчас домохозяйки гадают над тем, сколько будет стоить свежемороженая баренцевоморская рыбка: 50 рублей или дороже. Та, что сегодня лежит на прилавках, явна привозная и не наша, стоит почти как треска. В районе 200 рублей за килограмм. Смогут ли власти реанимировать программу «Дешёвая рыба», где она будет продаваться и почем, накануне обсудили в Союзе рыбопромышленников Севера. Промысловики готовы принять участие в проекте «Городская социальная карта» только с тем условием, что сами не будут заниматься продажей. А пока в высоких кабинетах обсуждают, как накормить мурманчан рыбой, в соцсетях смотрят ролик под названием «Песец и мойва».

Массу впечатлений привезли мои коллеги из национального парка Паанаярви в Карелии, который посетили благодаря Всемирному фонду дикой природы. Благодаря журналисту Дарье Монастыревой и оператору Андрею Корабаню телекомпании «Арктик-ТВ» мы можем любоваться заповедными местами с высоты птичьего полёта.

Интересно, чем закончилась переписка мурманских депутатов горсовеат с коллегами из побратимского польского города Щецин: братья ли мы по-прежнему? А вот с Гронингеном мы и не собирались ссориться. Парад голландских ретро-ситроенов в Мурманске тому доказательство.

Назад в 90-е. Такой вид преступления, как похищение людей, можно отнести к разряду ретро и, тем не менее, они до сих пор попадают в криминальные сводки.

В Мурманске стартовал забег в ползунках. Такие маленькие, а уже чемпионы. Соревнование для карапузов, в котором надо ползти, а не бежать, провели ярко, весело и по-семейному. Поболеть за мини-спортсменов решила и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Детский технопарк «Кванториум-51» с рабочим визитом посетила руководитель образовательного центра «Сириус» и довенное лицо одного из кандидатов в президенты. Может быть, поэтому её визит был обставлен как подобает вип-персонам: на входе в технопарк, который находится в детском центре, всех посетителей досматривали чуть ли не с собаками.

Современные младенцы предпочитают погремушкам смартфоны, признались родители - участники семейного праздника «Карапузы, на старт». Детей заманивали к финишу, кто чем мог, в ход шли любимые пустышки и погремушки, но в век высоких технологий лучше прочего мотивировали карапузов гаджеты и пульты управления от телевизора.

А завершилась рабочая неделя праздником «Здравствуй, Солнце!» на площади Пять Углов.