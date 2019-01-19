ИТОГИ: Соцсети задали информационный фон уходящей недели

Время подводить итоги на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Чем стоит торговать Почте России? Пивом или лекарствами? Как скоро мы увидим новые квитанции за мусор и перерасчёт за потреблённое тепло в квартирах с индивидуальным отоплением? Как сотрудники ГИБДД относятся к инициативе штрафовать за превышение скорости на 10 км ? Икак оценивают работоспособность нового закона об ответственном отношении к животным прокуроры?

Обо всём по порядку мы расскажем в первом выпуске «Итогов» в новом году. А начнём с самых резонансных происшествий, которые взбудоражили пользователей соцсетей.

На первом месте история о том, как коллекторы терроризируют пенсионерку из Мурманска…

Марлевая повязка спасает от инфекции, но не спасет от срока. В Оленегорске преступник в медицинской маске ограбил магазин...

На территории филиала предприятия «Мурманскоблгаз» в посёлке Ловозеро произошёл взрыв. В момент происшествия в помещении находились три работника организации - двое получили травмы, один погиб на месте.

Во Всемирной паутине появилось видео с городских камер наблюдения, которые зафиксировали, как компания юных любителей экстрима устроила ночные покатушки на «Жигулях» по пешеходным дорожкам сквера около Ленинградской улицы.

Губернатор Мурманской области в своём аккаунте «Инстаграм» выложила короткое видео, на котором глава региона призывает Почту России торговать в своих отделениях не пивом, а лекарствами…

В областном правительстве на оперативном совещании снова обсуждали вопросы утилизации бытовых отходов и работу нового оператора...

Жителям Мурманской области плату за отопление будут начислять по новым правилам. С 1 января этого года федеральные законодатели обновили формулы для расчётов. Но эти нововведения касаются только владельцев квартир, в которых отопление осуществляется с помощью электрообогрева и у кого установлены индивидуальные приборы учёта на батареях…

Послание мурманских учёных нашли на пляже в Арабских Эмиратах. Капсула почти полвека странствовала по планете и скоро, возможно, она вернётся к учёным ПИНРО…

В Мурманской области появилась ещё одна общественная организация. На этот раз союз организовали туристические гиды...

Мурманчанин Алексей Бакуменко вышел в финал Кубка Мира по «Своей игре». Это интеллектуальное состязание известно по одноименной передаче на одном из федеральных телеканалов. Её звездами становились Александр Друзь и Анатолий Вассерман...

В мурманской Долине Уюта стартовал первый в этом году Чемпионат и Первенство Мурманской области по биатлону. Победа в этих соревнованиях обеспечит спортсменам дорогу на межрегиональный этап, который пройдёт в Санкт-Петербурге.