ИТОГИ: Сошлись в одну неделю полярный день, последний звонок и 80-летие Мурманской области

Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели. В студии Артём Кузьмин. Мурманские школьники делают шаги во взрослую жизнь, Сергей Шнуров рыбачил на реках Мурманской области, а в областной больнице появилась современная аппаратура, которая позволяет ускорить работу врачей аж в 3 раза.

Чем еще запомнилась это неделя – рассказывают журналисты «Арктик-ТВ».

Мурманские школьники сделали шаг во взрослую жизнь. Последний звонок прозвенел на минувшей неделе для нескольких сотен выпускников столицы Заполярья. Во всех школах, лицеях и гимназиях города прошли торжественные линейки, затем праздник продолжился на центральной площади Пять Углов, где выпускников поздравили творческие коллективы и первые лица города.

Четырнадцатилетняя мурманчанка Ксения Макарова вошла в сборную России по лёгкой атлетике. Это стало возможным благодаря победе школьницы на Первенстве России среди глухих спортсменов.

Беговелы это не только интересно и весело, но и полезно. Необычные велосипеды для детей укрепляют мышцы и отлично развивают координацию. Мурманские радиоредакция и беговел-клуб организовали чемпионат среди детей от полутора до пяти лет.

Нешуточные страсти разгорелись в спорткомплексе «Авангард». Там в ловкости, силе и смелости соревновались мурманские семьи.

Почти полторы тонны мусора за 90 минут собрали участники проекта «Чистые игры в Мурманске». Экологическая акция состоялась в зелёной зоне Семёновского озера.

Почти полторы тысячи подростков эти летом смогут подзаработать и провести время с пользой. Для ребят 14-18 лет созданы временные рабочие места.

На широте Мурманска начался полярный день.

Первая и единственная в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась у причала «Атомфлота». В Мурманске энергоблок загрузят ядерным топливом, а затем отправят в город Певек, где он будет обеспечивать жителей города теплом и светом.

В июне телередакции «Арктик-ТВ» исполняется 10 лет. К юбилею телеканала наша редакция решила сделать сюрприз телезрителям и подписчикам группы «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте» - провести среди них розыгрыш призов.