ИТОГИ: Спецоперация на Украине меняет нашу жизнь, или у Мурманска становится меньше городов-побратимов

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Сегодня гостем нашей программы станет актриса и преподаватель ораторского мастерства Ксения Мэри. О помощи детям с редким диагнозом «фенилкетонурия» побеседуем со Светланой Рекечиной и Викторией Боевой. Алексей Попов, директор мини-футбольной лиги «МегаСпорт», расскажет о том, как проходят соревнования после снятия ковидных ограничений.

Но сначала - обо всём по порядку.

20 человек из Донецкой и Луганской народных республик добрались до Мурманска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Юрия Сердечкина, который руководит штабом оказания помощи беженцам в Заполярье. Ранее власти сообщали о том, что в Мурманской области организованы 16 пунктов временного размещения на 442 человека. Все пункты расположены в населенных пунктах вдоль железной дороги - на базах отдыха, в гостиницах, санаториях, объектах культуры. Переселенцам могут оказать помощь в оформлении документов, при необходимости - в медицинском обслуживании, также уже подготовлены и поданы списки на выплату материальной помощи.

На этой неделе В Государственной Думе приняли поправки в ряд законов, которые определят нашу жизнь на ближайшее время. Отныне все вопросы, связанные со спецоперацией на Украине, рекомендовано адресовать экспертам на портале «Объясняем точка рф». Главное, не верить фейкам и не поддаваться панике. А о том, как справиться с тревожными мыслями рассказывают психологи.

Росавиация рекомендует россиянам пока воздержаться от поездок неслужебного характера в другие страны. Связано это с закрытием воздушного пространства для ряда стран из-за начала российской спецоперации на Украине. Тем путешественникам, которые не успели вылететь из-за границы, рекомендуется найти альтернативные способы возвращения в Россию. Ведомство предлагает использовать: коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелёта в страны, которые не ограничивали авиасообщение с Россией, среди них Азербайджан, Армения, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турция, а также маршруты смешанного транспортного сообщения, например, прилететь в Латвию, Литву, Польшу или Финляндию, а затем добраться до России наземным транспортом, в том числе через Белоруссию.

А вот Турция и Египет не намерены ограничивать въезд туристов из России. Министр культуры и туризма Турции и министр по туризму и древностям Египта заверили главу Ростуризма Зарину Догузову в том, что продолжат принимать российских туристов, несмотря на сложившуюся ситуацию на Украине. Власти республик готовы оказывать необходимое содействие в части организации транзитных вывозных рейсов.

Под руководством главы региона Андрея Чибиса в столице Заполярья состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Мурманской области.

Город Щецин разорвал побратимские связи с Мурманском. Об этом стало известно из публикации польской газеты. Причиной прекращения дружеских отношений называется текущая ситуация на Украине. Побратимский договор о сотрудничестве европейского города и столицы Заполярья существовал с 1993 года. Щецин расположен на северо-западе Польши на границе с Германией. Это крупнейший порт на Балтийском море. В советские годы туда частенько заходили наши рыбацкие и торговые суда на ремонт, за грузом или топливом. Сейчас у Мурманска осталось 11 городов-побратимов.

В каждой исторической эпохе есть эпизод, когда наступают непростые времена, тогда люди начинают обращаться к Богу и Церкви. В самый старый храм Заполярья привезли икону Божией Матери «Умягчения злых сердец».

Журналисты мурманской «Академии телевидения» взяли интервью у Евгении Чибис. Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области и организатор конференции «Звезда Севера» провела пресс-конференцию для самых юных корреспондентов Заполярья.

ЕГЭ – испытание, через которое проходит каждый российский школьник. В столице Заполярья стартовала пробная сдача госэкзамена.

В России стартовала масленичная неделя - в это время православные северяне готовятся к Великому посту. Масленица — народный праздник первой встречи весны. Он совпадает с церковной Мясопустной или Сырной неделей, которая считается временем подготовки к Великому посту. В этот период православные могут употреблять в пищу масло, сыр, все молочные продукты, яйца и рыбу, а вот мясо под запретом. Одной из главных традиций считается приготовление блинов - ими принято угощать своих родных. А вот сжигание чучел к православию никакого отношения не имеет - традиция осталась от языческого праздника проводов зимы и встречи весны.

Весенний праздник Масленица в самом разгаре. Дети и взрослые – все любят это время года, когда можно весело отдохнуть и поесть вкусных блинов. База отдыха «Чунга-Чанга» дарит такую возможность всем желающим. И вновь встретить праздник весны сюда пришли ребята из региональной общественной организации «Дети-Ангелы Мурмана».

Депутату городского Совета Мурманска Виталию Кириллову придётся сдать депутатский мандат. По решению Октябрьского суда Кириллов был лишён полномочий депутата горсовета Мурманска в ноябре 2021 года. Он был не согласен с данным решением и обжаловал его в Мурманском областном суде. Апелляцию Виталия Кириллова суд рассмотрел и ранее принятое районными коллегами решение оставил в силе.

Сотрудники Управления ФСБ по Мурманской области задержали радикального исламиста, молодой человек предстал перед судом.

Следственный комитет возбудил дело в отношении бывшего дознавателя Мурманской таможни.Он обвиняется в фальсификация доказательств по уголовному делу. По версии следствия, в период с июля по декабрь 2021 года в производстве старшего дознавателя находилось дело по факту неуплаты таможенных платежей за ввоз на территорию России автомобиля марки «Тойота Лэнд Крузер». В августе 2021 года подозреваемый изъял сам внедорожник и все находящиеся в нём документы. Затем, желая сформировать дополнительную доказательную базу, подозреваемый умышленно неверно интерпретировал данные с флеш-карты видеорегистратора автомобиля. После чего злоумышленник внёс сфальсифицированную информацию в протоколы следственных действий. Благодаря сотрудникам Управления ФСБ России по Мурманской области незаконная деятельность была пресечена. Расследование уголовного дела продолжается.

Мурманский спортсмен Илья Баланов стал чемпионом Европы по тайскому боксу. Таких успехов он достиг благодаря своему таланту и упорству. Завоевав звание лучшего, молодой человек не останавливается на достигнутом и продолжает тренировки на родном татами. Наши журналисты посетили одну из тренировок, чтобы лично познакомиться и пообщаться с чемпионом муай-тай.

Студенты медики из Индии учатся говорить по-русски. Общий язык с будущими врачами искала моя коллега Марина Шумилова.