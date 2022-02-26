ИТОГИ: Спецоперация на Украине началась после Дня защитника Отечества, а первую партию мойвы доставили в Мурманск после трёхлетнего перерыва

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Россия признала Донецкую и Луганскую республики, а на Украине началась спецоперация. На геополитические события бурно отреагировали финансовые рынки, местные обыватели отметили резкое подорожание электроники и бытовой техники в магазинах, отсутствие наличности в некоторых банкоматах. Местные средства массовой информации эти настроения не поддержали, да, и вообще предпочли обходить тему стороной, так как Роскомнадзор пригрозил моментальной блокировкой сайтов за любые фейковые новости. Одиночные пикеты на центральной площади так же быстро пропали, как и появились, даже на форумах подозрительно тихо. Жизнь идёт своим чередом: северяне ждут приезда беженцев и собирают гуманитарную помощь.

На фоне происходящих событий как-то по-особенному в этом году отмечали мы и 23 февраля. Все чаще звучат голоса, что День защитника Отечества не гендерный праздник, когда надо поздравлять всех мужчин независимо от того, служили они в армии или нет, что в этот день чествовать надо в первую очередь военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил. Торжественные построения, митинги памяти, акции – такие как «Выстрел Памяти» - самые подходящие сценарии для празднования 23 февраля. В память о героях, отстоявших страну в годы Великой Отечественной войны, в этот день у Алёши прозвучал одиночный выстрел.

А на уходящей неделе в Мурманск прибыло первое за три года судно с мойвой. Именно столько действовал запрет на вылов «народной» рыбки в Баренцевом море.

С 1 марта вступают в силу новые правила регистрации маломерных судов, а также получения права их управления. Они утверждены приказами МЧС России.

В Мурманске состоялось первое в этом году заседание городского Совета депутатов. В перечне вопросов парламентарии определились с очередной датой выборов сити-менеджера и выбрали комиссию, которая рассмотрит кандидатуры соискателей на должность.

Мурманский арктический государственный университет пополнился новыми студентами-медиками, приехавшими из Индии. Как проходит адаптация, где они расположились, что привело южан в далекий северный край, узнали журналисты «Арктик-ТВ».

Краеведческий музей продолжает радовать мурманчан новыми выставками. На одной из них северянам предлагают взглянуть на облик столицы Заполярья 1960-х, а на другой – приобщиться к домашнему растениеводству.

5 марта на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске состоится церемония открытия 87-го Праздника Севера. Параллельно с главным спортивным событием региона будет проходить 62-й Праздник Севера учащихся. В рамках Полярной Олимпиады также состоятся чемпионат России по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу. А ещё традиционным масштабным событием станет 48-й Мурманский лыжный марафон. На него уже зарегистрировались почти 900 участников из разных уголков мира, сообщил на своей станице в социальных сетях глава региона.

Председатель Совета депутатов Ковдорского муниципального округа Александр Филипишин подозревается в хищении чужого имущества, совершенное с использованием своего служебного положения. По версии следствия, подозреваемый занимался незаконным самопремированием. Чиновник изготовил и подписал два распоряжения о выплате себе премий: сначала по результатам работы за первый квартал 2021 года, а затем по результатам работы за второй квартал того же года. Каждая премия была выписана без решения Совета депутатов Ковдорского района.

Из Европы экстрадировали в Россию Степана Фурмана. Правоохранители считают, что мужчина возглавлял одну из крупных преступных групп, действовавших в Мурманской области. По версии следствия, с 1994 года Степан Фурман, получив уголовный статус «вор в законе», занимал высшее положение в преступной иерархии и возглавлял криминальную организацию. В её составе участники группы совершали тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Мурманской области. 23 февраля Фурман был передан российским правоохранителям в аэропорту Лиссабона для доставки в Москву.

В пятницу суд вынес приговор Веллеру младшему за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Михаил Алексеевич был лишён водительских прав на год и 11 месяцев и оштрафован на сумму 30 тысяч рублей. Перед законом все равны и сын депутата Госдумы - не исключение.