ИТОГИ: Страдания народных избранников – бюджеты, коварные поляки, отставки, или Скоро Новый год

Уходи очередная неделя, 2017 год выходи на финишную прямую, редакция «Арктик-ТВ» подводит итоги уходящей недели. Дума в первом в первом чтении приняла бюджет Мурманской области на 2018 год, в Заозёрске депутаты подвергли импичменту главу ЗАТО Валерия Урошлева, мурманские народные избранники отправили ноту протеста в Шецин, апатитский горсовет отправил свадебную беседку бывшему мэру города - нынче депутату облдумы Антропову, а депутат заксобрания обласного центра Игорь Найденов прославился на весь «Телеграм» благодаря апостолу Павлу. Обо всём по порядку – Александра Ретунская.

Широко известный в узких кругах «Телеграмм» Незыгарь написал следующее: «депутата Мурманской областной Думы на просьбу о помощи своих избирателей отвечает в своих официальных письмах: Хорошо всегда помнить слова апостола Павла носите бремена другу друга и таким образом исполните закон Христов». Мы связались с Игорем Олеговичем и выяснили, что он отсылает к апостолу Павлу только тех граждан, которые не хотят сбрасываться на установку пандусов для инвалидов в своём многоквартирном доме.

Ещё одна практически курьёзная история произошла в Апатитах, где местные депутаты решили демонтировать свадебную беседку - подарок бывшего мэра молодожёнам. Оказывается, её содержание обходится местному бюджету в 100 тысяч рублей в год. Как пишут местные информагенств, реакция горожан ещё не известна, скорее всего, они поднимут депутатов на смех и потребуют вернуть беседку на место. Михаил Антропов на глупое предложение и вовсе не стал реагировать.

Депутаты мурманского Совета депутатов напротив чтят историю. На последнем заседании они направили ноту протеста в муниципалитет польского города-побратима Шецина с требованием одуматься и не сносить памятник советским солдатам.

Предложение от наших зрителей - мы могли бы отлить в бетоне точные копии памятников, которые сейчас уничтожают поляки и установить их, например, на подъезде к Долине Славы или в городе-герое Мурманске, так чтобы отмечать 3 декабря День памяти неизвестного солдата. А почему бы и нет? А пока мурманские скульпторы работают над образом Зои Космодемьянской, в знак уважения о подвиге которой в городе должна быть установлена памятная стела.

В Заозёрске депутаты предложили главе администрации добровольно уйти в отставку. В противном случае они намерены лишить сити-менеджера должности по суду.

А в ЗАТО Александровск диаметрально противоположная ситуация. Там администрация работает как часы, а Совет депутатов демонстрирует свою недееспособность, превращая заседания в говорильню. На последнем заседании народным избранникам не удалось принять бюджет не только на следующий 2018 год, но и внести поправки в бюджет текущего года. Полярный во главе с группой депутатов с Верой Сулаевой тянет бюджетное одеяло на себя, забывая о нуждах Снежногорска и Гаджиево, напомним, в большое ЗАТО входят три города. Не могут народные избранники и утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества. Администрация предлагает пустующие помещения сдавать в аренду предпринимателям при условии, что они их отремонтируют, а депутат Лысенко настаивает вернуть заколоченные помещения без окон и дверей в жилфонд. Пока идут дискуссии, муниципалитет вынужден нести расходы по оплате коммунальных платежей за брошенные квадратные метры. Ни себе - не людям. Под началом председателя Веры Сулаевой в Совете наблюдается разброд и шатание, не исключено что и в ЗАТО Александровск нас скоро ждёт смена власти. Правда, не раньше, чем мы выберем президента, подготовка к выборам, которые намечены на 18 марта 2018 года, уже началась.

В ЦИКе уверены, что знать о президентской гонке должен каждый житель России. Распространять информацию будут и при помощи баннеров, и через средства массовой информации – 60 часов на региональном телевидении и 40 на радио. Поработают специалисты и с аудиторией соцсетей, объяснят, какие изменения ждут избирателей на участках, кроме комплексов для электронного голосования и обработки бюллетеней.

Минувшая неделя стала региональной для депутатов Госдумы. Алексей Лященко, например, отправился в Шонгуй, чтобы увидеть своими глазами разрушенный мост и возведённую военную переправу. Парламентария сопровождали власти Кольского района.

В областном проекте бюджета на 2018 год денег на строительство нового моста не заложено, а вот майские указы президента, как и прочие социальные обязательства, будут полностью профинансированы. Об этом постараются депутаты Мурманской облдумы, которые уже рассмотрели проект закона о бюджете в первом чтении.

А в эту пятницу, день 16-летия партии «Единая Россия», молодогвардейцы удивили многих мурманчан. Они организовали флешмоб, во время которого попытались заключить в объятие здание думы на улице Софьи Перовской. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.

В Североморске пользователи социальных сетей подвергли самой настоящей травле бывшего главного судебного пристава ЗАТО лишь потому, что женщина обратилась в Арбитражный суд с просьбой признать её банкротом. Впрочем, нашлись и защитники, которые заявили, что винить пристава в долгах так же странно, как обвинять доктора в том, что он заболел. Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации.

Сегодня гость программы «Итоги» Дмитрий Евтушенко, главный специалист-эксперт Росреестра по Мурманской области.

Если у вас есть вопросы, то специалисты Росреестра приглашают всех желающих на день открытых дверей в четверг, 7 декабря, с 12 до 17 часов по адресу: г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 22, где состоится семинар по банкротству физических лиц.

Коллектив компании «Русская Аквакультура» сделал по настоящему рождественский подарок детской больнице, передав докторам медицинское оборудование. Любопытно, что о потребностях медучреждения и маленьких пациентов, компания узнала из социальных сетей.

На этой неделе в Мурманске начался монтаж новогодней ёлки, которая украсит центральную площадь уже к 9 декабря. Принципиально новую конструкцию с учётом всех северных особенностей разработали и изготовили в Санкт-Петербурге. Монтаж праздничной ёлки на площади Пять Углов идёт полным ходом. Старую конструкцию признали устаревшей и даже аварийно опасной, поэтому в этом году мурманчан порадует новая красавица. Высота главного праздничного украшения 22 метра , а вес больше 3 тысяч килограмм. Такие габариты позволят ели выдерживать порывы сильного и даже шквалистого ветра. По соседству расположатся ледяные скульптуры. Лёд для них уже заготавливают и в канун нового года планируют завершить работы по преображению главной площади города. А вот убранство елки останется привычным.

Мурманск продолжает жить ожиданием чуда - в коридорах власти ведутся напряженные переговоры о том, кто, когда и за чей счёт построит в областном центре новую ледовую арену. О том, что она нужна, не словом, а делом доказали хоккейная команда «Северные хаски», собравшая на свою игру с «Лисами» полные трибуны.

А пока старший состав хоккейного клуба бился за кубки товарищеских матчей, малыши из «Хаски юниор» в живую знакомились с символом команды.

Это всё, посмотрим, что нам принесёт новая неделя. Увидимся на канале «Арктик-ТВ» ровно через 7 дней.