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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.11.20 20:30

ИТОГИ: Странное возвращение «Арктики» в Мурманск, сёрфингисты оседлали холодные волны в Териберке, на полуострове Средний построят ресторан

Здравствуйте! Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Самые заметные события недели и эксперты в студии. В ближайший час узнаем, как правильно носить спасательные жилеты, впервые покажем зрителям новую парадную форму сборной Мурманской области – правда, её изготовители заранее решили извиниться перед атлетами за некоторые детали одежды. Об этом нам расскажет гость программы Алексей Попов, представитель компании по производству спортивной одежды.

Итак, обо всём по порядку.

Ледокол «Артика» неожиданно вернулся в порт Мурманск из трёхнедельного рейса. По крайней мере, такой вывод можно сделать, опираясь на данные сайта «маринтраффик», который в реальном времени отслеживает местоположение судов.

Губернатор Андрей Чибис опроверг информацию об отмене строительства железнодорожной ветки к морскому порту «Лавна». Работы были лишь временно приостановлены. Это связано с расторжением договора между подрядчиком и заказчиком. Теперь, по решению федерального правительства, статус реализатора проекта перешёл от Минтранса России к Российским железным дорогам. За этим и последовало перезаключение контрактов на строительство.

В правительстве Мурманской области новые назначения. В команде губернатора поменялся министр цифрового развития региона. Заняла это кресло Зинаида Разживина. Ранее она возглавляла областную ГЖИ, курировала проект умный регион в нашей области и отвечала за проект «Умный город» в федеральном Минжкх. Об этом Андрей Чибис сообщил во время очередного оперативного совещания в правительстве.

Пострадавших от пандемии коронавируса бизнесменов Заполярья освободили от налогов до конца года. Данная мера поддержки затронет более 3,5 тысячи предпринимателей Мурманской области, работающих в 14 различных сферах деятельности, среди которых гостиничный бизнес, прокат фильмов, туризм, искусство и творчество, организация развлечений, ремонт компьютеров, услуги парикмахерских и салонов красоты и некоторые другие. Заявление о предоставлении отсрочки необходимо представить в налоговый орган или направить по почте до 1 декабря 2020 года.

Андрей Чибис призвал муниципалитеты усилить контроль соблюдения мер безопасности из-за COVID-19. Совещание с органами местного самоуправления состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Глава региона призвал муниципалитеты проводить регулярные рейды по соблюдению санитарных ограничений. После чего сам отправился в такой рейд, выбрав один из торговых комплексов в центре города. Как оказалось большинство горожан масочный режим все же соблюдают. Стоит отметить, что визит в ТЦ не был спланирован заранее.

Глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте» одним из первых опубликовал ролик мурманских документалистов, который посвящён будням врачей, работающих в красной зоне инфекционной больницы Мурманска. Именно здесь лечат тяжёлых больных коронавирусом. Большинство из них дышат только с помощью аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Проект «Наша рыба» продолжает работать, утверждают чиновники. Рыбаки всё также выходят в море и привозят в Мурманск рыбу, которую затем поставляют в магазины без наценок. Напомним, после закрытия большинства «Евроросов» эстафету переняли другие продуктовые сетевики.

Житель Мурманска Александр Коновалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал необычное видео. Дело в том, что молодой человек и его друзья катаются по волнам и делают это не в тёплых водах южных морей, а в Териберке, на побережье Баренцева моря. Занимаются сёрфингом спортсмены, кончено в толстых гидрокостюмах.

Мурманская область получит 42 миллиона рублей на реализацию туристических проектов. На федеральный грант по развитию туризма претендовали 4000 проектов со всей страны, победили 472. 16 из них будут реализованы в Мурманской области, сообщил на своей странице «ВКонтакте» губернатор Андрей Чибис. Поддержку окажут предпринимателям, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма – сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее. Например, субсидию получит проект создания ресторана на полуострове Средний. Один из туроператоров средства гранта направит на покупку микроавтобуса с оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Комментарии

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Андрей
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Евгений_М
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