ИТОГИ: Страсти в «Макдональдсе», разные мнения в коридорах власти и флешмоб счастья

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.

Можно ли воспитывать детей, а тем более чужих с помощью физической силы? Происшествие – скандал с рукоприкладством мужчины с подростком - в ресторане быстрого питания «Макдональдс» вызвал бурные дискуссии на форумах и в блогах.

Где строить новую школу: в восточном микрорайоне или на Больничном городке? У депутатов мурманского горсовета и членов областного правительства мнения разделились.

О чём мечтают жители злополучного дома на улице Свердлова, пострадавшего от взрыва газа, расскажет мурманчанин Алексанр Голомазов, гость программы «Итоги».

Кто такие амбассадоры счастья и какой флешмоб состоится в Мурманске 20 марта? Этот вопрос мы адресуем гостье субботней программы Ирине Горбатенко, организатору флешмоба счастья в Мурманской области.