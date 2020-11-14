ИТОГИ: Судостроение развиваем, а обрабатывать рыбу в прибрежной зоне - запрещаем

Здравствуйте, пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Самые заметные события и диалог в студии с гостями.

Например, узнаем у Алёны Адамсон, координатора Североморского отделения единого волонтёрского центра, почему герои нашего времени вдруг пропали с экранов телевизоров. Неужели, вторая волна коронавируса принесла с собой столько дополнительной работы добровольцам?

Отчего современная допризывная молодёжь предпочитает железным коням – гаджеты. Об этом поговорим с руководителем ДОСААФ России по Мурманской области Арсением Филипповым. Оказывается, что допризывная молодёжь может получить в стенах учебного центра профессию совершенно бесплатно, однако, желающих меньше, чем мест. Даже странно!

Итак, обо всём по порядку.

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития судостроительной отрасли. Речь идёт, в частности, о переходе судостроения на отечественное программное обеспечение, производстве необходимых комплектующих и электроники на территории России.

В Мурманск пришёл новый рыболовный траулер «Вымпел». Это судно - первое, построенное на российских верфях по программе инвестквот для рыбаков-прибрежников.

Пограничники при осмотре судна одной из рыболовецких компаний в мурманском порту нашли продукцию, производство которой как раз и нарушает закон о прибрежном рыболовстве.

Мурманские прибрежники просят дать им возможность спокойно доработать этот год. Пока компании вылов рыбы приостановили. Случилось это из-за того, что им запрещают производить минимальную обработку рыбы в море.

В Мурманске состоялся официальный запуск Центра управления регионом – площадки для получения, обработки и анализа информации о жизни в области. В церемонии приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Жители дома номер 37 на улице Буркова областного центра страдают от ужасного запаха в своём подъезде. Виной всему - протечка в одной из квартир. Решить проблему по-соседски у собственников не получилось.

Во дворе на пересечении улицы Карла Либкнехта и переулка Водопроводный появилась новая спортивная площадка и рекреационная зона вокруг неё. Это - подарок жителям Мурманска от Мурманского морского торгового порта в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией города и руководством предприятия.

В канун Дня сотрудника органов внутренних дел музей истории мурманской полиции обрёл постоянную прописку. Экспозиция разместилась в здании управления по вопросам миграции. В торжественной церемонии открытия принял участие глава региона Андрей Чибис.