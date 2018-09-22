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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.18 20:30

ИТОГИ: Свежая кровь в региональном правительстве и в ожидании дорогого тепла

В Мурманской области официально стартовал политический сезон - на первое заседание после каникул собралась облдума, а мурманский горсовет принял добровольную отставку мэра.

В некоторых муниципалитетах уже на этой неделе начался отопительный сезон – другие ждут понедельника.

А что ещё волновало обывателей и сильных мира сего в последние семь дней, поговорим в ближайший час. Время подводит итоги на «Арктик-ТВ». В студии Александра Ретунская.

Правительство Мурманской области в ожидании свежих кадров, например, предложение занять пост министра юстиции поступило прокурору Оленегорска Максиму Почкину. А мэр Мурманска Дмитрий Филиппов досрочно сложил с себя полномочия и теперь во главе областного центра будет женщина, чтобы тоже передраться в центральный подъезд регионального правителшьства. Ему быстро нашли замену - единогласное временно исполняющей обязанности главы города-героя депутаты избрали Тамару Прямикову.

Глава администрации Андрей Сысоев жив - здоров и по-прежнему главный на хозяйстве. Накануне горожане ахнули, увидев сообщение о ДТП с участием служебной машины сити-менеджера на Верхнеростинском шоссе. К счастью никто, включая градоначальника, в этой аварии не пострадал, кроме машин.

Мурманчане с радостью восприняли распоряжение Андрея Ивановича о начале отопительного сезона в областном центре, а то погода на этой неделе северян не очень радовала: в домах сыро, холодно.

А в преддверии радостного события нам обещают, что отопсезон-2018/2019 может стать одним из самых сложных для энергетиков и областного бюджета, так как цена на топливо с начала этого года выросла в 2 раза, данные дополнительные расходы не учтены в действующих тарифах...

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22.09.18 10:37
а где же главный смотрящий за рыбной отраслью региона, господин Иванов? У него по отчётам всё прекрасно, всё на подъёме. Так кто же врёт?
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Миха
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