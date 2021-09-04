День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.09.21 20:30
ИТОГИ: Своеобразие «ковидного» Дня знаний, или Лето уходит, а тепло в квартиры северян приходит
Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.
Экологический десант под проливным дождём. День знаний и выплаты пенсионерам. Лето уходит, а тепло в квартиры северян приходит. Зачем Мурманскую область с проверкой посетил член Центральной избирательной комиссии Евгений Колюшин? Где можно купить самое дешёвое и вкусное молоко в областном центре?
Дайджест самых заметных событий недели и общение с гостями в студии. Сегодня к нам придут Вадим Корнов, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Мурманской области, Иоанн Суходолов, иеромонах и руководитель организации «Кольские скауты», Наталья Панова, помощник руководителя организации «Кольские скауты».
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Последние комментарии
Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
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Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
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Ирина
02.09.21 16:51
А что, Светлане кто-то хорошо заплатил, чтобы начала топить Алмаза. По поводу рабочего (насколько поняла, именно рабочего, а не дворника. Он выполнял эти функции), слышала другую версию гибели. Украша
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