ИТОГИ: Своеобразие «ковидного» Дня знаний, или Лето уходит, а тепло в квартиры северян приходит

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.

Экологический десант под проливным дождём. День знаний и выплаты пенсионерам. Лето уходит, а тепло в квартиры северян приходит. Зачем Мурманскую область с проверкой посетил член Центральной избирательной комиссии Евгений Колюшин? Где можно купить самое дешёвое и вкусное молоко в областном центре?

Дайджест самых заметных событий недели и общение с гостями в студии. Сегодня к нам придут Вадим Корнов, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Мурманской области, Иоанн Суходолов, иеромонах и руководитель организации «Кольские скауты», Наталья Панова, помощник руководителя организации «Кольские скауты».