ИТОГИ: Такое раньше нам не снилось, или Буду вечно молодым

Полицейские - насильники в Уфе и самоподрыв тинейджера на пороге ФСБ в Архангельске. Такое раньше нам и не снилось! Хотя и в Мурманске эта неделя началась с ЧП - аварии на ЛЭП и затопление дока судоремонтного завода в Росляково. Однако, на уходящей семидневке нашлось место и праздникам: 100-летию комсомола и инаугурации нового мэра Мурманска.

На «Арктик-ТВ» настало время подвести итоги и восстановить хронику событий.