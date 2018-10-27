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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.10.18 20:30

ИТОГИ: Тамара Прямикова – первая, Путин дарит Мурманской области ветряки, Сонечке Малышевой нужна помощь земляков

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Депутаты мурманского горсовета избавили Тамару Прямикову от приставки «врип» - временно исполняющий полномочия главы администрации город Мурманск. Впервые в истории заполярья главой столицы Кольского полуострова стала женщина. В ближайшее время состоится инаугурация нового главы.

Телеканал «Арктик-ТВ» продолжает следить на судьбой спасённых шпицев. Наша съёмочная группа побывала в гостях у четвероногих с гостинцами.

Мойвы в следующем году не будет! Делегация мурманских рыбаков вернулась из Норвегии, где во время заседания смешанной русско-норвежской комиссии по рыболовству утвердили объёмы вылова на 2019 год.

Президент России Владимир Путин договорился с вице-премьером Италии Джузеппе Конте о строительстве ветроэлектростанции в Мурманской области. Представители итальянского бизнеса примут участие в развитии российской электроэнергетики, в частности, в создании ветропарка в Кольском районе. Он расположится вдоль Сереберянской дороги, ведущий в Териберку и сможет вырабатывать «зелёную» энергию, избегая при этом выбросов углекислого газа в атмосферу. Проект должен быть воплощен к 2021 году

Мастера рабочих специальностей вслед за молодёжью приняли участие в международном конкурсе профессионального мастерства «World Skills» в категории 50+. Например, апатитчанка Валентина Ивановна Сырбу ещё в молодости выбрала для себя рабочую профессию и вот уже более 30 лет она занимается любимым делом. За плечами у мастера немало работ, которые стали общественным достоянием. Валентина Ивановна отмечает, что в наше время труд маляра-штукатура стал не только легче из-за появления новых технологий и инструментов, но и интересней. В конкурсе «World Skills» она участвует впервые. Возможно, поэтому перед камерами специалист немногословна…

Однажды мы уже рассказывали о маленькой жительнице Североморска Сонечке Малышевой, которая нуждается в помощи земляков. Ребёнок родился со сложным и редким генетическим нарушением. Шанс на выздоровление у ребёнка есть, но подобные операции в нашей стране не делают, помочь смогут только американские врачи. Времени ждать уже нет. До заветной операции, которая подарит ребёнку полноценную, здоровую и счастливую жизнь, остался один шаг и сделать его можете каждый.

Первого ноября в Ледовом дворце Мурманска откроется Новоторжская ярмарка «За шубой».

 

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